Hannover (ots) - Helge Hentschel und Dr. Jan-Marten Seitz gehören bei der

Syntellix AG jetzt zum Top-Management: Hentschel steigt zum Chief Legal and

Accounting Officer auf, Seitz zum Chief Technical Officer. Utz Claassen, Gründer

und CEO des weltweit führenden Anbieters von bioresorbierbaren Implantaten auf

metallischer Basis, erklärt: "Durch ihre bisherige Arbeit haben beide unter

Beweis gestellt, dass sie die beste Wahl sind, um gemeinsam unser ambitioniertes

Ziel zu verwirklichen, Magnesium weltweit zum Gold-Standard für Implantate in

der Orthopädie und Unfallchirurgie zu machen."



Hentschel ist seit 2015 bei Syntellix und als Prokuristin unter anderem

verantwortlich für Rechnungswesen, Treasury, Recht und Personal. Zu den

vorherigen Stationen der Wirtschaftswissenschaftlerin zählen Führungs- und

Vorstandspositionen im EnBW-Konzern. Der promovierte Ingenieur Seitz, ebenfalls

seit 2015 bei dem Biomedizintechnik-Innovator in Hannover und als Prokurist

Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie verantwortlich für die

Fertigungs-Prozesskette, ist einer der weltweit führenden

Materialwissenschaftler, Forscher und Anwendungspioniere für den Werkstoff

Magnesium.







Stabilitätsvorteile von Metall aufweist, aber eine erneute Operation zur

Implantat-Entfernung unnötig macht und in mittlerweile 67 Ländern zugelassen

ist, somit im Management auch im Blick auf den geplanten Börsengang in Singapur

sowie perspektivisch-längerfristig exzellent aufgestellt.



Um auch die Pressearbeit und PR bestmöglich steuern sowie die erheblichen

Vorteile der hochinnovativen Syntellix-Produkte für Patienten, Ärzte, Kliniken,

Krankenkassen und das Gesundheitssystem insgesamt flächendeckend kommunizieren

zu können, hat Syntellix die Position eines Kommunikationsdirektors neu

geschaffen und mit Michael Blum besetzt. Blum ist von Haus aus Journalist und

verfügt darüber hinaus über langjährige internationale Erfahrungen als Sprecher

und Manager in den Bereichen Technik, Touristik und Sport.



Über Syntellix:



Die Syntellix AG, ein bereits vielfach national und international

ausgezeichneter globaler Pionier in Biomedizintechnik, Material & Life Science,

ist der weltweite Marktführer auf dem Gebiet bioabsorbierbarer metallischer

orthopädischer Implantate auf Magnesium-Basis. Aktuell weisen rund 40

medizinisch-wissenschaftliche Fachveröffentlichungen Sicherheit, Wirksamkeit und

Zuverlässigkeit der von Syntellix entwickelten MAGNEZIX®-Implantate nach, welche

für zahlreiche klinischen Anwendungen als "vorteilhaft" oder sogar als "klinisch

überlegen" gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bezeichnet werden.



