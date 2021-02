Chinas Weg zur CO2-Neutralität bis 2060 | Aberdeen Standard Experten analysieren

Präsident Xi Jinping hatte das historische Ziel des Landes im vergangenen September1 auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York in einer Videobotschaft bekannt gegeben. CO2-Neutralität bedeutet, dass China genau so viel CO2 aus der Atmosphäre absorbieren muss, wie es emittiert.

Diese Ankündigung sorgte für große Aufmerksamkeit, nicht nur, weil China bislang zu den größten Umweltsündern weltweit zählt2, sondern auch, weil die chinesische Wirtschaft auf dem besten Weg ist, die USA als größte Volkswirtschaft der Welt abzulösen.