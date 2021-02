LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat Valeo von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 35 auf 26 Euro gesenkt. Im Autozuliefersegment zögen Wolken auf, schrieb Analyst Gabriel Adler in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Nach einigen starken Quartalen stünden die Unternehmen vor einer Zeit mit mehr zyklischem und strukturellem Gegenwind, der den Schwung in der Branche dämpfen dürfte./tih/edh

