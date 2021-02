Das Artprice-Archiv stellt nach der Schließung der Archive von Christie's London für Kunstfachleute eine globale Alternative dar

Paris (ots/PRNewswire) - Le Figaro erklärte diesen Nachmittag:

" Christie's schließt in London seine Archive für Kunstfachleute"





" Die Verkaufskataloge, von denen der Erste aus dem Jahr 1766 stammt, sind fürSpezialisten eine Ressource von unschätzbarem Wert. Angesichts dieserEntscheidung zur Schließung brachten sie daher ihren Ärger und ihr Unverständniszum Ausdruck.Den Entschluss, den Zugang zu seinen Archiven zu beenden, hatte das angeseheneAuktionshaus aufgrund einer Reduzierung seiner Mitarbeiterzahl gefasst." Es war eine Gefälligkeit seitens Christie's, zu Forschungszwecken einen freienZugang zu seinen Archiven zu gewähren", erklärte eine Sprecherin desAuktionshauses, wie Art Newspaper berichtete. "Das Archivteam wurde jedochverkleinert und kann sich daher jetzt nur noch um die Bedürfnisse unserereigenen Spezialistenteams kümmern."Eine unschätzbar wertvolle Ressource ..." Das Auktionshaus reagierte auf die Kritik und klang dabei im Hinblick auf dieMöglichkeit einer Wiedereröffnung nicht sehr sicher. Dirk Bool, Präsident vonChristie's in Europa, dem Nahen Osten, Russland und Indien, sagte: "Leider wurdeaufgrund der Gesundheitskrise das gesamte King-Street-Gebäude für dieÖffentlichkeit geschlossen. Wir versichern Ihnen, dass wir weiterhin unsereAufzeichnungen in einer angemessenen und zugänglichen Weise führen werden.Ferner werden wir Möglichkeiten prüfen, den Zugang zu diesen Archiven in Zukunftauszuweiten."Thierry Ehrmann , Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und derAbteilung Artprice: "Eine Lösung für Kunstfachleute, Auktionshäuser, Experten,Galerien, Museen und Sammler bietet die Archiv-Abteilung von Artprice byArtmarket, einem globalen Akteur auf dem Kunstmarkt, der weltweit führend inDatenbanken zu Kunstpreisen und Kunstmarkt-Indizes ist."Das Artprice-Archiv "Artprice Images®" ist absolut einzigartig ...Es ermöglicht einen uneingeschränkten Zugang zum weltweit größten Archiv desKunstmarktes, einer Bibliothek mit 180 Millionen Abbildungen und Gravuren vonKunstwerken von 1700 bis heute, von unseren Historikern,Wirtschaftsmathematikern und Autoren kommentiert und über 770 000 Künstlerumfassend.Dieses Archiv, das laut der internationalen Fachpresse weltweit einzigartig ist,umfasst mehr als 750 000 Manuskripte und Kunstkataloge von über 6300Auktionshäusern, die in standardisierten Archivblöcken sorgfältig aufbewahrt