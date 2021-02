Organic Garage wird in die Liste der TSX Venture 50-Top-Performer aufgenommen

Matt Lurie, President und CEO von Organic Garage, freut sich: „Ich bin stolz und empfinde es als große Ehre, dass Organic Garage von der TMX Group unter die 10 leistungsstärksten Unternehmen in der Kategorie ‚Diversifizierte Branchen‘ gereiht wurde. Diese Platzierung spiegelt die herausragende Leistung von Organic Garage in all unseren Geschäftsbereichen wider und spricht für den hohen Kompetenz- und Leistungsanspruch, dem jedes einzelne Mitglied des Organic Garage-Teams in diesem beispiellosen letzten Jahr gerecht wurde.“

Die TSX Venture 50-Unternehmen haben von der Börsenaufsicht als Anerkennung ein Gratulationsvideo erhalten. Das Video finden Sie unter folgendem Link:

2021 TSXV 50 | Organic Garage Ltd. auf Vimeo

(https://vimeo.com/507869446/5f96d5849a)

Über Future of Cheese

Das Unternehmen Future of Cheese ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft des Käses (Future of Cheese) ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.