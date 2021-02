VidMob beschafft 50 Mio. USD in Finanzierungsrunde C zur Beschleunigung der allgemeinen Nutzung seiner Intelligent-Creative-Plattform

VidMob, die führende Plattform für intelligente Kreativität, meldete heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie C, mit der Wachstumskapital in Höhe von 50 Millionen US-Dollar beschafft wurde. Zu den Teilnehmern gehörten Fonds, strategische Investoren und einflussreiche Unternehmen im Bereich der kreativen Technologie. Die neuen Mittel sollen für die globale Expansion von VidMob, neue E-Kommerz-Initiativen, laufende Investitionen in fortschrittliche Technologie und Datenwissenschaft verwendet werden, um Marketingfachleuten behilflich zu sein, den Wert kreativer Werbung zu maximieren.

Unter den Teilnehmern der neuen Finanzierungsrunde befanden sich Adobe, der weltweit führende Anbieter von Software für digitale Kreativität, Shutterstock, eine führende globale kreative Plattform für Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medien, Drive by DraftKings, ein Risikokapitalgeber, der in Sporttechnologie und Unterhaltung investiert, die Spruce House Partnership, Prefix Capital, BuildGroup, Interlock Partners, Macanta sowie führende Branchen- und Technologie-Akteure wie Michael Kassan, Nick Brien und Thomas Tull und andere mehr. César Melo, früher President bei Mondelez und PepsiCo, CEO bei Foster Grant und VP bei Colgate-Palmolive, investierte ebenfalls und tritt in beratender Funktion in das Board of Directors ein. Zusammen mit den Erlösen früherer Finanzierungsrunden hat das Unternehmen jetzt nahezu 100 Millionen US-Dollar beschafft, um seine bahnbrechende Intelligent-Creative-Plattform zu erweitern.

VidMob hat Pionierarbeit im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) geleistet, um kreative Leistungen zu messen mit dem Ziel, Werbung für effizientere und aussagekräftigere Kampagnen zu optimieren. Die Intelligent-Creative-Plattform von VidMob vereinigt Kreativität und Daten und verbindet Marken mit einem globalen Netz erstklassiger Content-Ersteller. Sie wird kontinuierlich mit empfohlenen Methoden für alle digitalen Medienkanäle und Werbungsformate der nächsten Generation aktualisiert. Ursprünglich richtete VidMob seinen Fokus auf Partnerschaften mit bedeutenden sozialen Medienplattformen, hat seinen Vertrieb jedoch inzwischen auch auf führende Anbieter im Bereich des programmatischen Internets und CTV / OTT ausgeweitet.