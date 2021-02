JPMORGAN belässt BAYER AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Nach dem vom Pharma- und Agrarchemiekonzern präsentierten Ausblick könnten die Markterwartungen womöglich deutlich sinken, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 08:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 08:22 / GMT