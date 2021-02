Innoviz ernennt Udy Gal-On zum Chief Operating Officer

TEL AVIV, Israel, 25. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Innoviz Technologies , ein technologisch führender Anbieter von leistungsstarken Solid-State-LiDAR-Sensoren und Wahrnehmungssoftware, gab heute die Ernennung von Udy Gal-On zum Chief Operation Officer (COO) mit Wirkung zum 1. März 2021 bekannt.

Gal-On bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen bei führenden Unternehmen der Halbleiter-, Telekommunikations- und Smart Energy-Branche mit. Acht Jahre lang war er als VP Operations bei SolarEdge tätig, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Energielösungen und einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Israel. Während seiner Zeit bei SolarEdge erzielte das Unternehmen ein unglaubliches Wachstum, erreichte einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar und wurde zum Weltmarktführer im Bereich Solarwechselrichter und Smart Energy-Technologie. In seiner Rolle als VP Operations entwickelte er erfolgreich die Kapazitäten des Unternehmens, führte neue Produkte ein, leitete große Teams, baute eine End-to-End-Fabrik in Israel auf und half dabei, SolarEdge als Innovations- und Technologiestandard in seiner Branche zu positionieren.