BentallGreenOak verkündet Vereinbarung zur Übernahme von Metropolitan Real Estate Equity

BentallGreenOak gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von Metropolitan Real Estate Equity, LLC (Metropolitan) von der globalen Investmentfirma The Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) bekannt. Die Vereinbarung sieht die Eingliederung der integrierten Primär-, Sekundär- und Co-Investment-Immobilienplattform von Metropolitan mit einem verwalteten Vermögen von über 2,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2020) in das Geschäft von BentallGreenOak vor, um weitere diversifizierte Investmentstrategien zu verfolgen und die globale Marktpräsenz für den führenden, globalen Immobilien-Investment- und -Management-Berater und global anerkannten Anbieter von Immobiliendienstleistungen zu stärken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210225005219/de/