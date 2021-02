Arbeitsminister Heil will 'alle Wege' für höhere Pflegelöhne nutzen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einer Entscheidung bei der Caritas gegen einen flächendeckenden Tarifvertrag für die Altenpflege will Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) "alle Wege" für höhere Pflegelöhne nutzen. "Heute ist ein schlechter Tag für die Pflege in Deutschland", sagte Heil am Donnerstag in Berlin. "Damit sich mehr Menschen für diesen Beruf entscheiden, muss er attraktiver werden."

Der geplante flächendeckende Tarifvertrag für die Altenpflege in Deutschland steht wegen der Ablehnung der Caritas vor dem Aus. Heil bezeichnete den Schritt als "bedauerlich". Die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband BVAP wollten bei Heil beantragen, einen von ihnen ausgehandelten Vertrag für allgemeinverbindlich zu erklären. Die Arbeitsrechtlichen Kommissionen von Caritas und Diakonie sollten dafür aber zustimmen.