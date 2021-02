Cannabix Technologies entwickelt Version 3.0 seines THC-Atemanalysegeräts

Vancouver, British Columbia, 25. Februar 2021-- Cannabix Technologies Inc. (CSE: BLO) (OTC PINK: BLOZF) (FRANKFURT: 8CT) (das „Unternehmen oder Cannabix“), der Entwickler der „Cannabix Marijuana Breathalyzer“-Geräte für den Einsatz in der Exekutive und am Arbeitsplatz, freut sich zu berichten, dass das Unternehmen die neueste Version des Prototypen des „HC Breath Analyzer“ („THCBA“) mit einem tragbaren System für den Feldeinsatz entwickelt hat. Das neue System beinhaltet ein neues Schutzgehäuse, in dem ein Sterilisationsmodul, eine „smarte“ Probenaufbereitung und ein integriertes Batterieladesystem enthalten sind. Darüber hinaus haben die Techniker das Handgerät für den vielfältigen Feldeinsatz verbessert und unter anderem das Display neu platziert, die Atemflussanalyse verbessert und den Mikrocontroller optimiert. Die neuen Bilder der THCBA-Version 3.0 finden Sie in dieser Pressemeldung sowie auf der Webseite des Unternehmens.

Die THCBA-Tests sind im Gange und konzentrieren sich auf das Training der maschinellen Lerndatenbank des Geräts, die Bestimmung der Empfindlichkeitsbereiche und die Verbesserung der Benutzer- und Administratorerfahrung. Der THCBA wurde so konstruiert, dass er leicht verständliche Displayanweisungen für den positiven und negativen Nachweis von ∆9-Tetrahydrocannabinol („THC“) – der psychoaktiven Komponente von Marihuana, die eine Beeinträchtigung der Atemluft verursacht – anzeigt und mit minimalem Schulungsaufwand angewendet werden kann. Das System liefert schon in weniger als fünf Minuten Ergebnisse.

Der THCBA wurde gezielt für Arbeitgeber und andere Märkte entwickelt, die einen raschen, einfachen und nicht-invasiven Nachweis eines rezenten THC-Konsums benötigen. Allerorts sind Arbeitgeber mit den Grenzen der aktuellen Drogentesttechnologie konfrontiert, wenn es darum geht, den rezenten Konsum von Marihuana zu ermitteln, der zu einer Beeinträchtigung während der Arbeitszeit führen kann, und diesen vom Konsum der Substanz als Genussmittel und zu medizinischen Zwecken in der Freizeit zu unterscheiden. Das Cannabix-Gerät liefert einen relevanten Nachweis von THC in der Atemluft und ermöglicht es den Arbeitgebern, ein Prozedere vor Ort zu schaffen, das vor und während der Arbeitszeit Tests zum Nachweis eines rezenten Marihuanakonsums vorsieht, anstatt auf Drogenkonsum zu testen, wenn die Mitarbeiter nicht bei der Arbeit sind.