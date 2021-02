Universal Peace Federation Von der Pandemie zum Frieden: Botschafter des Wandels werden Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 25.02.2021, 14:50 | 26 | 0 | 0 25.02.2021, 14:50 | Was können wir angesichts globaler Herausforderungen wie der COVID-19 Pandemie, Armut und Ungleichheit, Konflikten zwischen Ethnien, weltweitem Abschwung von Wirtschaft und Sicherheit tun, um bedeutende Veränderungen in unserem Leben, in unseren Familien, Gemeinschaften und der Welt zu ermöglichen? Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210225005664/de/ José Manuel Barroso speaking at the previous Rally of Hope (Photo: Business Wire) Wann? Sonntag, 28. Februar 2021, 1:30 Uhr. MEZ (Online-Live-Übertragung aus Südkorea) oder Sonntag, 28. Februar 2021, 18:00 Uhr, MEZ (Höhepunkte) Registrieren Sie sich (für die kostenlose Teilnahme) unter: http://www.rallyofhope.eu Was? Die Rally of Hope ist eine Live-Stream-Online-Produktion mit modernster Augmented-Reality-Technologie, um Millionen von Zuschauer global mit weltbekannten Sprechern/innen und faszinierender Unterhaltung zu verbinden. Die Rally of Hope: faszinierend, bewegende Action und grandiose Glaubensinhalte. Warum? Dieses neue und einzigartige Programm befähigt jeden weltweit im Privatleben, in Familien und Gemeinden etwas zu bewirken, und dabei politische, religiöse, ethische und ideologische Grenzen zu überschreiten, um bedeutende Veränderungen herbeizuführen. Jeder kann Teil dieser Transformationsbewegung von Präsidenten und First Ladies, Politikern, religiösen Führern, Medienfachleuten, Wissenschaftlern/innen, Geschäftsleuten und Bürgern wie Ihnen werden, die sich für Freiheit, Frieden und Einheit einsetzen. Hören Sie weltweit renommierte Rednern/innen, darunter Staatsoberhäupter, zwei Friedensnobelpreisträger und eine COVID-19-Impfstoffentwicklerin, die echte Lösungen für unsere wichtigsten Herausforderungen als menschliche Gemeinschaft vorstellen. Wer? Die 5. Online Rally of Hope wird gesponsert von der Universal Peace Federation. (upf.org) Hauptredner: der Präsident von Nigeria Muhammadu Buhari; der Präsident der kapverdischen Inseln Jorge Carlos Fonseca; der Premierminister von Guyana Mark Phillips, der Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen David Beasley; Bischof Noel Jones der City of Refuge Kirche; der Präsident Südafrikas (1989-1994) F. W. de Klerk, Indiens Vizepräsident Mohammad Hamid Ansari (2007-2017), die Mitentwicklerin von Oxford Vaccine Dr. Sarah Gilbert und die Präsidentin von Osttimor Xanana Gusmão (2002-2007). Die Mitbegründerin der UPF Dr. Hak Ja Han Moon wird in der Gründer-Ansprache eine besondere Botschaft der Hoffnung bringen. Wo? Sie können sich mit jedem Smart-Gerät der Rally of Hope zuschalten, live teilnehmen auf Social Media-Plattformen oder unter http://www.rallyofhope.eu Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210225005664/de/



