Series-A-Finanzierungsrunde: KI-Unternehmen Zelros erhält 11 Millionen US-Dollar für die internationale Expansion

München/Paris (ots) - Zelros (https://www.zelros.com/?lang=de) , die erste KI-basierte Plattform zur Prozessoptimierung des Versicherungsvertriebs, gibt den erfolgreichen Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen US-Dollar bekannt . Damit erhöht sich die bisherige Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 16,5 Millionen US-Dollar. Angeführt wurde die Runde von dem im Silicon Valley ansässigen Investor BGV (https://benhamouglobalventures.com/) . Des Weiteren beteiligten sich ISAI Cap Venture

(https://www.isai.fr/isai-cap-venture) und Plug and Play (https://www.plugandplaytechcenter.com/) sowie die bestehenden Investoren HI INOV (https://www.hiinov.com/en/) , 42CAP (https://www.42cap.com/) und http://astorya.vc/ an der Finanzierungsrunde.



Investition in die Zukunft des Versicherungswesens