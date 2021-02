NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA setzt sich der rasante Zinsanstieg fort. Am Donnerstag kletterte der Zins für zehnjährige Staatsanleihen bis auf 1,47 Prozent. Das ist der höchste Stand seit gut einem Jahr. Die Kurse gerieten hingegen kräftig unter Druck: Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,53 Prozent auf 134,54 Punkte.

Der Anstieg der Kapitalmarktzinsen scheint derzeit kein Halten zu kennen. Selbst beschwichtigende Worte von Notenbankern helfen nicht viel. In dieser Woche hatte US-Zentralbankchef Jerome Powell klare Hinweise gegeben, dass die Zentralbank ihre ultralockere Geldpolitik noch lange fortsetzen will. Es half nichts, die Zinsen an den Märkten steigen weiter.