DJH will auch in Zukunft das Gemeinwohl stärken / Trotz zwischenzeitlicher Wiedereröffnung vieler Jugendherbergen blickt der Verband auf eines der schwierigsten Jahre seiner Geschichte zurück (FOTO)

Detmold/Berlin (ots) - Toleranz, Weltoffenheit, respektvolles Miteinander und

außerschulisches Lernen - unabhängig von sozialer oder kultureller Herkunft. Für

diese und viele weitere Werte steht das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) seit

seiner Gründung und zählt damit zu den wichtigsten Akteuren für Gemeinwohl und

Zivilgesellschaft im Land. Eigentlich wollte der 2,4 Millionen Mitglieder starke

Verband im vergangenen Jahr den 111. Geburtstag der heute weltumspannenden

Jugendherbergsidee mit vielen nachhaltigen Aktionen feiern - doch dann kam die

Corona-Pandemie und mit ihr die monatelange Schließung der rund 450 Häuser. Auch

im zweiten Monat des neuen Jahres herrscht in den meisten der sonst so belebten

DJH-Jugendherbergen gähnende Leere und ein Zeitpunkt, ab wann sich dies wieder

ändern wird, ist aktuell nicht absehbar.



Unverschuldete Verluste durch Corona aber positiver Trend bei den Familien





Der Blick auf die Zahlen macht deutlich, wie schwer die aktuelle Corona-Lage dieJugendherbergen trifft. Konnten 2019 noch rund 10 Millionen Übernachtungen inden DJH-Häusern erreicht werden, waren es 2020 nur noch etwas mehr als 3,6Millionen - ein deutlicher Rückgang von 63 Prozent. Besonders schwer wiegt indiesem Zusammenhang der fast gänzliche Wegfall von Klassenfahrten und anderenGruppenaufenthalten, welche bisher die größten Gästegruppen im DJH darstellten.Zum Vergleich: 2019 verzeichneten die DJH-Häuser aus den Schulen und Hochschulendes Landes mehr als 3,6 Millionen Übernachtungen - 2020 waren es nur noch etwa650.000 und damit 82 Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei versprach derReservierungsstand vor dem ersten Lockdown ein gutes Jahr für das DJH. "Daransieht man, dass uns Corona vollkommen unverschuldet den Boden unter den Füßenweggezogen hat", erklärt DJH-Hauptgeschäftsführer Julian Schmitz. Zwar seieneinige Jugendherbergen nach dem Ende des ersten Lockdowns vor allem von Familienund neuen Gästen in der Sommer- und Ferienzeit gut besucht gewesen, dies habeaber den Wegfall der Gruppenreisen nicht auffangen können. "Trotzdem haben wirein überaus positives Feedback der Reisenden erhalten, die nicht nur dieJugendherbergen für sich neu entdeckt haben, sondern auch froh und dankbarwaren, nach den kräftezehrenden Monaten endlich wieder als Familie eineunbeschwerte Zeit an tollen Standorten verbringen zu können", resümiert derDJH-Hauptgeschäftsführer. Mit rund 42 Prozent der Gesamtübernachtungen stelltendie Familien 2020 fast die Hälfte der Gäste in Jugendherbergen. "Daran wollen