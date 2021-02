München (ots) - Der Deutsche Servicepreis geht auch 2021 an Interhyp,Deutschlands größten Vermittler für private Baufinanzierungen. Interhyp erhältdie Auszeichnung bereits zum achten Mal und gehört damit zu den langjährigenSpitzenreitern. Der Nachrichtensender ntv hat den Preis gemeinsam mit demDeutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) an Unternehmen für guteServiceleistungen vergeben. "Gerade in diesem Jahr freuen wir uns besonders überden Preis, denn er zeigt, dass wir unseren Kunden auch in der Corona-Krise einenausgezeichneten Service geboten haben", sagt Mirjam Mohr, Interhyp-Vorständinfür das Privatkundengeschäft.Grundlage für die Auszeichnung ist eine umfassende Jahresauswertung derServiceergebnisse aus 54 Studien und Kundenbefragungen in zahlreichen Branchen.Die Marktforscher des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) haben gut1.700 Unternehmen anhand von knapp 12.000 verdeckten Testkontakten und nahezu90.000 Kundenmeinungen untersucht. Ausgezeichnet wurden Unternehmen ausinsgesamt 27 Kategorien, unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Energie,Versicherungen, Reise und Touristik sowie Haus und Wohnung. Interhyp gehört zuden Siegern in der Kategorie "Haus und Wohnung" (Service per Telefon undE-Mail)."Unser Leitmotiv, Mensch und Technologie optimal zusammenzubringen, hat sichauch in der Corona-Krise bewährt. Unsere Beraterinnen und Berater sind imLockdown mit digitalen Services, per Telefon oder Video-Beratung für dieImmobilieninteressenten da", sagt Mirjam Mohr. "Wenn dies unter Einhaltung allerSicherheits- und Abstandsregeln wieder möglich ist, können sich Kunden auchwieder vor Ort beraten lassen. Wir helfen Immobilieninteressenten undEigenheimbesitzern mit guter Beratung und einer passenden Finanzierung, ihreImmobilienträume umzusetzen."Pressekontakt:Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail: britta.barlage@interhyp.de,https://interhyp.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/4848306OTS: Interhyp AG