Geht es nach der FDP, sollen Beitragszahler künftig zwei Prozent ihres Bruttoeinkommens in einem aktienbasierten Fonds ansparen. Andere Länder machen vor, wie das funktionieren könnte.

In den kommenden zehn Jahren geht die geburtenstarke Babyboomer-Generation in Rente. Arbeitsmarktexperten schätzen, dass im Jahr 2030 knapp eine halbe Million mehr Menschen in Rente gehen als neu ins Arbeitsleben starten. Das Umlagesystem bei der Rentenversicherung dürfte dadurch weiter unter Druck geraten. Die Opposition schlägt Alarm. Für 2020 muss der Bund schätzungsweise 100 Milliarden Euro an Steuergeldern in die Rentenkassen zuschießen.

Wie dramatisch diese Schieflage ist, zeigen Daten der Deutschen Rentenversicherung. Ohne eine Reform würde das Rentenniveau von derzeit 53 auf rund 44 Prozent abrutschen. Der Beitragssatz würde gleichzeitig von 19 auf über 25 Prozent steigen.

Johannes Vogel, rentenpolitischer Sprecher der FDP, und Fraktionsvize Christian Dürr schlagen deshalb vor, zwei Prozent der gesetzlichen Rentenbeiträge in einen Aktienfonds zu investieren. Das sei besonders für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen eine Chance, vom Wachstum und den Renditen der Globalisierung zu profitieren. Die FDP setzt dabei auf das schwedische Modell. In dem skandinavischen Land fließen 2,5 Prozent der Rentenbeiträge in einen Aktienfonds, der größtenteils in Indexfonds investiert. Neben einem Standardfonds können Beitragszahler zwischen verschiedenen Fonds wählen.

Auch Aktienexpertin Bortenlänger favorisiert das schwedische Modell. „Bis zum Alter von 55 Jahren werden 100 Prozent der Beiträge in Aktien investiert. Danach wird der Aktienanteil schrittweise reduziert. Ab dem 75. Lebensjahr der Versicherten liegt der Anteil an Aktien konstant bei 33 Prozent und der von festverzinslichen Wertpapieren bei 67 Prozent. So profitieren auch die Rentnerinnen und Rentner weiterhin von den attraktiven Erträgen von Aktien.“

Das bisherige Modell der Umlagefinanzierung bliebe nach dem Vorschlag der FDP erhalten, doch die Beimischung von Aktien und die damit verbundenen langfristigen Renditen sollen die Schieflage bei der Rentenfinanzierung abfedern. Weil der Beitrag, der in die Umlagefinanzierung fließt, um zwei Prozent gesenkt würde, müsste der Bundeshaushalt kurzfristig mehr Geld zur gesetzlichen Rentenversicherung zuschießen. Langfristig sollen die öffentlichen Kassen aber deutlich entlastet werden, so die Autoren einer Studie der Ruhr-Uni Bochum.

Für Christine Bortenlänger führt deshalb kein Weg an einer Aktienrente vorbei. „Die Politik sollte in Deutschland ein Ansparverfahren mit Aktien einführen. Dieses kann in der gesetzlichen, betrieblichen oder privaten Säule der Altersvorsorge etabliert werden.“ Zumal das Risiko überschaubar sei. „Unser DAX-Rendite-Dreieck für die monatliche Geldanlage zeigt: Spätestens nach zwölf Jahren waren diejenigen, die kontinuierlich in den DAX investiert haben, im Plus. Alle, die langfristig dabeibleiben und ihr Investment breit streuen, können sich über hohe Erträge freuen.“

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion