Osisko meldet Ergebnisse für 2020 und gibt Ausblick für 2021

Montréal, 24. Februar 2021 - Osisko Gold Royalties Ltd. (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-roy ... ) gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 bekannt und gibt einen Ausblick für 2021. Die Beträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Highlights 2020

- Gewinnung von 66.113 GEOs1 im Jahr 2020, über der revidierten Prognose von 63.500 - 65.500 GEOs;

- Rekordeinnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 156,6 Millionen US-Dollar (2019 - 140,1 Millionen US-Dollar);

- Rekord-Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 108,0 Mio. US-Dollar, ein Anstieg von 18 % im Vergleich zu 2019;

- Cash-Betriebsmarge2 von 94 % aus Lizenzgebühren und Streams;

- Nettogewinn, der den Aktionären von Osisko zuzurechnen ist, in Höhe von 16,9 Millionen $ bzw. 0,10 $ pro Aktie; und

- Bereinigter Gewinn3 von 43,7 Mio. US-Dollar bzw. 0,27 US-Dollar pro Aktie (2019 - 41,9 Mio. US-Dollar, 0,28 US-Dollar pro Aktie).

Q4-2020 Highlights

- Gewinnung von 18.829 GEOs1, ohne 1.754 GEOs aus dem Renard-Diamantenstrom;

- Rekordumsatz aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 48,8 Mio. US-Dollar (Q4 2019 - 38,9 Mio. US-Dollar);

- Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 32,6 Mio. US-Dollar (Q4 2019 - 17,2 Mio. US-Dollar);

- Cash-Betriebsmarge2 von 94 % aus Lizenzgebühren und Stream-Anteilen;

- Nettogewinn, der den Aktionären von Osisko zuzurechnen ist, in Höhe von $ 4,6 Millionen, $ 0,03 pro unverwässerter Aktie; und

- Bereinigter Gewinn3 von 12,0 Mio. US-Dollar bzw. 0,07 US-Dollar pro Basisaktie (Q4 2019 - 10,3 Mio. US-Dollar, 0,07 US-Dollar pro Basisaktie);

Sandeep Singh, President und CEO von Osisko, kommentierte die Aktivitäten des vierten Quartals 2020: "Trotz der Minenstillstände im Zusammenhang mit COVID-19 in der ersten Jahreshälfte konnte Osisko Rekordumsätze und Cashflows erzielen. Unsere Asset-Basis entwickelt sich gut, mit mehreren jüngsten positiven Entwicklungen, einschließlich eines wichtigen Katalysators auf dem Untertageprojekt Odyssey, der die Produktion unseres Flaggschiffs Canadian Malartic um Jahrzehnte verlängert. Andernorts ersetzen unsere Partner die Reserven, verlängern die Lebensdauer der Minen, geben neue Entdeckungen bekannt und kündigen Minenerweiterungen an bzw. rechtfertigen diese weiter. Das vierte Quartal war das letzte Quartal, in dem wir direkt in das Projekt Cariboo investiert haben. Durch die Gründung von Osisko Development haben wir einen beträchtlichen Mehrwert geschaffen und gleichzeitig unser zukünftiges Geschäft vereinfacht. Wir beginnen das Jahr in hervorragender Verfassung, um Werte für unsere Aktionäre freizusetzen."

Andere Highlights

- Abschluss der Ausgliederung von Bergbauanlagen und bestimmten Aktienpositionen durch eine Reverse-Takeover-Transaktion ("RTO") und die Gründung eines nordamerikanischen Golderschließungsunternehmens, Osisko Development Corp. ("Osisko Development"), die gleichzeitig eine Buy-Deal-Finanzierung in Höhe von 100,1 Millionen Dollar abschloss;

- Im Dezember 2020 schloss Osisko Development eine vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 40,2 Millionen $ ab und erhielt einen Erlös von 73,9 Millionen $ aus einer Privatplatzierung, die 2021 abgeschlossen wurde (für eine zusätzliche Finanzierung von insgesamt 79,8 Millionen $);

- Im Oktober 2020 meldete Osisko eine strategische Partnerschaft mit Regulus Resources Inc. ("Regulus") bekannt, wobei Regulus zugestimmt hat, Osisko eine anfängliche NSR-Lizenzgebühr von 0,75 % - 1,5 % auf dem Claim Mina Volare, der Teil des größeren Projekts AntaKori ist, sowie bestimmte zukünftige Lizenzrechte im Austausch für eine Vorauszahlung von 12,5 Millionen US$ (16,4 Millionen $) zu gewähren;

- Im Februar 2021 gaben Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle") und Yamana Gold Inc. ("Yamana") eine positive Bauentscheidung für das Untertageminenprojekt Odyssey bekannt. Die vorläufige wirtschaftliche Studie zeigt insgesamt 7,29 Millionen Unzen zusätzliches Gold im Minenplan (6,18 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,07 g/t Gold angezeigte Ressourcen und 75,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,82 g/t Gold abgeleitete Ressourcen). Die Untertage-Minenproduktion soll im Jahr 2023 beginnen und von 2029 bis 2039 auf durchschnittlich 545.400 Unzen Gold pro Jahr ansteigen;

- Am 12. Februar 2021 zahlte Osisko eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 50,0 Millionen $ zurück und nahm seine Kreditfazilität für denselben Betrag in Anspruch, wodurch sich die zu zahlenden Zinsen um etwa 1,5 % pro Jahr verringerten; und

- Erklärt eine vierteljährliche Dividende von 0,05 US-Dollar pro Stammaktie, zahlbar am 15. April 2021 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2021 eingetragenen Aktionäre.

2021 Planung

Die Prognosen von Osisko für das Jahr 2021 in Bezug auf Lizenzgebühren, Stream- und Offtake-Anteile basieren größtenteils auf öffentlich verfügbaren Prognosen unserer Betriebspartner. Wenn öffentlich verfügbare Prognosen nicht verfügbar sind, holt Osisko interne Prognosen von den Produzenten ein oder verwendet die beste Schätzung des Managements.

Die GEOs und die Cash-Marge nach Zinsen, ohne den Renard-Stream, werden für 2021 wie folgt geschätzt:

Niedrig Hoch Cash-Marge (GEOs) (GEOs) (%) Anteile an Lizenzgebühren 59,750 62,800 100 Interessen am Strom 17,400 18,250 87 Offtake-Anteile 850 950 3 78,000 82,000 97* * Ohne Anteile aus der Abnahme

Für die Prognoseschätzung 2021 wurden die Silberlieferungen und die Barlizenzgebühren in GEOs umgerechnet, wobei Rohstoffpreise von 1.800 US$ pro Unze Gold, 25 US$ pro Unze Silber und ein Wechselkurs (USD/CAD) von 1,28 verwendet wurden. Jegliche GEOs (und die damit verbundene Cash-Marge) aus dem Renard-Diamantenstrom wurden in der obigen Prognose nicht berücksichtigt. Für das Jahr 2021 werden die Lieferungen aus dem Diamantenstrom Renard auf 8.126 GEOs geschätzt; für den Rest des Jahres 2021 hat sich Osisko jedoch verpflichtet, die Nettoerlöse aus dem Diamantenstrom über die dem Betreiber zur Verfügung gestellte Überbrückungsfinanzierung zu reinvestieren.

Kassenbestand

Die Ergebnisse des vierten Quartals markieren das erste Quartal, in dem Osisko die Finanzergebnisse konsolidiert, um Osisko Development und seine Tochtergesellschaften einzubeziehen. Zum 31. Dezember 2020 und 2019 waren die Cash-Positionen der einzelnen Unternehmen wie folgt:

Osisko Gold Royalties (i) Osisko Development Gesamt 2020 2019(ii) 2020 2019(iii) 2020 2019 $ $ $ $ $ $ In kanadischen Dollar gehaltene Barmittel 29,714 4,752 137,374 8,006 167,088 12,758 In US-Dollar gehaltene Barmittel 59,208 73,502 47,167 - 106,375 73,502 In US-Dollar gehaltene Zahlungsmittel (kanadischer Gegenwert) 75,383 95,465 60,053 - 135,436 95,465 Barmittel gesamt 105,097 100,217 197,427 8,006 302,524 108,223

(i) Ohne Osisko Development und deren Tochtergesellschaften.

(ii) Ohne die von Barkerville und den anderen Tochterunternehmen gehaltenen Barmittel, die im Jahr 2020 als Teil der RTO an Osisko Development übertragen wurden.

(iii) Entspricht den Barmitteln, die von Barkerville und den anderen Tochterunternehmen gehalten wurden, die im Jahr 2020 als Teil der RTO an Osisko Development übertragen wurden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen am 24. Februar 2021 Zugriff auf den nicht in Anspruch genommenen Teil seiner Kreditfazilität in Höhe von 286,4 Mio. US-Dollar, ohne die zusätzliche Akkordeonzahlung in Höhe von 100,0 Mio. US-Dollar.

Jüngste Fortschritte bei den Assets

Kanadische Malartic Untertagebau Entscheidung

Agnico Eagle und Yamana haben den Bau des Untertageprojekts Odyssey in der kanadischen Mine Malartic genehmigt. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung schätzt 545.000 Unzen Gold pro Jahr ab dem Jahr 2029 (siehe Grafik 1). Der in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung skizzierte Untertage-Produktionsplan des Projekts Odyssey umfasst 6,88 Millionen Unzen abgeleitete Ressourcen (75,9 Millionen Tonnen mit 2,82 g/t Gold) und 0,41 Millionen Unzen angezeigte Ressourcen (6,18 Millionen Tonnen mit 2,07 g/t Gold). Der Produktionsplan ist in drei unterirdischen Hauptzonen untergebracht: East Gouldie, East Malartic und Odyssey, wobei letztere in die Zonen Odyssey North, Odyssey South und Odyssey Internal unterteilt ist. Osisko besitzt eine 5%ige NSR-Lizenzgebühr auf East Gouldie, Odyssey South und der westlichen Hälfte von East Malartic sowie eine 3%ige NSR-Lizenzgebühr auf Odyssey North und der östlichen Hälfte von East Malartic.

Abbildung 1: Kanadisches Malartic-Produktionsprofil

Quelle: Agnico Eagle und Yamana-Pressemitteilungen, 11. Februar 2021.

Osisko Development Corp. Update

Osisko Development gab Bohrergebnisse bekannt, die dazu beitragen, die 1,5 Kilometer ("km") lange Zone Proserpine als weiteres potenzielles Abbaugebiet im Cariboo-Camp zu umreißen. Die Ergebnisse beinhalten 17,78 g/t Gold auf 5,6 Metern und 8,06 g/t Gold auf 1,7 Metern. Derzeit sind zehn Oberflächenbohrungen auf dem Grundstück aktiv.

Osisko Development baut derzeit beim Projekt Bonanza Ledge Phase 2 unter Tage ab und lagert mineralisiertes Material in der QR-Mühle auf. Die Verarbeitung soll im zweiten Quartal dieses Jahres beginnen. Osisko Development kaufte einen neuen Kommunikationskreislauf, der für die Verarbeitung von 7.500 Tonnen pro Tag für das größere Projekt Cariboo ausgelegt ist. Diese wichtige Ausrüstung reduziert das technische Risiko und wird dazu beitragen, den Bau der Verarbeitungsanlagen zu beschleunigen, sobald alle Genehmigungen für das Projekt Cariboo vorliegen.

Beim Goldprojekt San Antonio hat Osisko Development das Engineering und die Genehmigungsverfahren abgeschlossen, um die 1,3 Millionen Tonnen goldmineralisierte Halde mittels Haufenlaugung zu verarbeiten. Osisko Development hat auch ein Abkommen über den Kauf einer semi-portablen Brecheranlage für das Goldprojekt San Antonio mit einer Kapazität von 15.000 Tonnen pro Tag abgeschlossen.

Osisko behält 77,0 % des Stammkapitals von Osisko Development und hält auch eine NSR von 5 % auf den Grundstücken Cariboo und Bonanza Ledge Phase 2 sowie eine Gold- und Silberbeteiligung von 15 % auf dem Goldprojekt San Antonio mit einer Transferzahlung in Höhe von 15 % des Spot-Gold- und Silberpreises.

Eagle-Anlaufzeit der Mine

Die Eagle-Mine von Victoria Gold Corp. ("Victoria") im Yukon produzierte im Jahr 2020 116.644 Unzen Gold und wird die Produktion im Jahr 2021 voraussichtlich weiter auf eine Run-Rate von 210.000 Unzen pro Jahr hochfahren. Die Produktion im vierten Quartal erreichte 42.436 Unzen Gold, was eine Steigerung von 20 % gegenüber dem Vorquartal darstellt. Die Erzabbauraten verbesserten sich im vierten Quartal deutlich, bevor die geplante 90-tägige Einschränkung der Erzabbaurate für die kältesten Monate des Jahres erfolgte. Der Abbaubetrieb, die Vorzerkleinerung und die Aufhaldung des Erzes werden fortgesetzt. Osisko hat eine NSR-Lizenzgebühr von 5 % auf die Mine Eagle.

Windfall Resource Update

Osisko Mining Inc. ("Osisko Mining") veröffentlichte am 17. Februar 2021 eine aktualisierte Ressourcenschätzung für sein Projekt Windfall, die angezeigte Ressourcen von 1,9 Millionen Unzen (6 Millionen Tonnen mit 9,6 g/t Gold) und abgeleitete Ressourcen von 4,2 Millionen Unzen (16,4 Millionen Tonnen mit 8 g/t Gold) beinhaltet. Dies stellt eine 54%ige Steigerung der gemessenen und angezeigten Unzen dar. Mehr als 30 Bohrgeräte konzentrieren sich auf Infill-Bohrungen bei Lynx, wo über 60 % der gesamten Mineralressourcen enthalten sind, mit durchschnittlichen Gehalten von über 11 g/t Gold in der gemessenen und angezeigten Kategorie und 9,9 g/t Gold in der abgeleiteten Kategorie. Das Unternehmen hat eine 2-3%ige NSR-Lizenzgebühr auf der Lagerstätte Windfall und besitzt außerdem 14,5% der ausstehenden Aktien von Osisko Mining.

Island Gold Resources Steigerung

Alamos Gold Inc. ("Alamos") veröffentlichte eine aktualisierte Ressourcen- und Reservenschätzung für seine Island-Gold-Mine, die eine Steigerung der Reserven um 8 % und eine Steigerung der abgeleiteten Ressourcen um 40 % aufweist. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven umfassen 1,3 Millionen Unzen (4,2 Millionen Tonnen mit 9,71 g/t Gold) und die abgeleiteten Ressourcen stiegen auf 3,2 Millionen Unzen (6,9 Millionen Tonnen mit 14,43 g/t Gold). Das neue Mineralinventar zeigt ein signifikantes Aufwärtspotenzial gegenüber der Phase-III-Erweiterungsstudie, die im Juli 2020 veröffentlicht wurde. Osisko hat eine NSR-Lizenzgebühr von 1,38 % bis 3 % für die Mine Island Gold.

Ermitaño Vollständig genehmigt

First Majestic plant, bis zum Ende des ersten Quartals 2021 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung und eine aktualisierte Ressourcenschätzung für Ermitaño zu veröffentlichen. Die Prefeasibility-Studie wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 veröffentlicht und wird die ersten Reserven, Produktionsraten, Kosten und die geschätzte Lebensdauer der Mine für das Projekt Ermitaño definieren. First Majestic bereitet sich auf eine erste begrenzte Produktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 vor, gefolgt von einer Produktionserhöhung Anfang 2022. Die Landnutzungsgenehmigung wurde im Januar 2021 erhalten, womit die vollständige Genehmigung des Projekts abgeschlossen ist. Osisko hat eine NSR-Lizenzgebühr von 2 % auf dem Projekt Ermitaño.

Agnico Eagle erhöht das Explorationsbudget auf dem Grundstück Kirkland Lake

Agnico Eagle gab Pläne bekannt, im Jahr 2021 auf dem Projekt Upper Beaver 36.500 Meter zu bohren, einschließlich zusätzlicher oberflächennaher Bohrungen zur Erprobung eines Tagebaukonzepts und weiterer Tiefenbohrungen zur Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven. Mit Stand vom 31. Dezember 2020 verfügt Upper Beaver über etwa 1,4 Millionen Unzen Gold und 20.000 Tonnen Kupfer in den wahrscheinlichen Mineralreserven im Untergrund (8,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,43 g/t Gold und 0,25 % Kupfer). Das Grundstück Kirkland Lake von Agnico Eagle beherbergt auch die Lagerstätten Upper Canada, AK und Anoki-McBean, die zusammen mit Upper Beaver eine zusätzliche angezeigte Ressource von 1,71 Millionen Unzen (17,2 Millionen Tonnen mit 3,09 g/t Gold) und abgeleitete Ressourcen von 4,07 Millionen Unzen (32,2 Millionen Tonnen mit 3,93 g/t Gold) beherbergen. Eine interne technische Studie bei Upper Beaver, die die Bohrergebnisse aus den Jahren 2020 und 2021 einbezieht, wird voraussichtlich bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Osisko hat eine NSR-Lizenzgebühr von 2 % auf dem Grundstück Kirkland Lake.

Agnico Eagle deklariert Reserven auf Hammond Reef

Agnico Eagle schloss eine interne technische Studie ab, die zur Deklaration von Tagebau-Mineralreserven führte, die auf 3,32 Millionen Unzen Gold (123,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,84 g/t Gold) geschätzt werden. Darüber hinaus enthält das Projekt 2,3 Millionen Unzen an gemessenen und angezeigten Mineralressourcen (133,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,54 g/t Gold). Agnico Eagle wird das Projekt und potenzielle Abbauszenarien weiter optimieren, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu verbessern. Osisko hat eine NSR-Lizenzgebühr von 2 % auf dem Grundstück Hammond Reef.

Eldorado Gold gibt erste Ressource auf Ormaque bekannt und erwirbt QMX Gold Corporation

Im Februar 2021 meldete die Eldorado Gold Corporation ("Eldorado") die erste Ressource für die Lagerstätte Ormaque. Die Lagerstätte enthält abgeleitete Ressourcen von 0,8 Mio. Unzen (2,62 Mio. Tonnen mit 9,5 g/t Gold), wobei mehr als 60 % oberhalb von 400 m Tiefe vorkommen. Die Spitze der Lagerstätte befindet sich auf der Höhe des Erzförderungsgefälles, das die Lagerstätte Ormaque im dritten Quartal dieses Jahres erreichen soll. Eldorado zielt darauf ab, zusätzliche Erzquellen zu erschließen, um die Sigma-Mühle zu optimieren, die eine genehmigte Kapazität von 5.000 Tonnen pro Tag hat, was die aktuelle Auslastung von 2.200 Tonnen pro Tag weit übersteigt. Osisko hat eine NSR-Lizenzgebühr von 1 % auf dem Grundstück Lamaque, auf dem sich die Lagerstätte Ormaque befindet.

Im Januar 2021 gab Eldorado die freundliche Übernahme von QMX Gold Corporation (QMX) bekannt. Osisko hält eine 2,5-prozentige Lizenzgebühr für den Großteil des QMX-Grundstücks, einschließlich der drei Hauptexplorationsziele. Das am weitesten fortgeschrittene dieser Ziele ist Bonnefond, das angezeigte Ressourcen von 0,4 Millionen Unzen (7,4 Millionen Tonnen mit 1,67 g/t Gold) und abgeleitete Ressourcen von 0,29 Millionen Unzen (3,3 Millionen Tonnen mit 2,71 g/t Gold) beherbergt. Jüngste Bohrergebnisse (einschließlich 5,46 g/t Gold auf 33,5 Metern) verdeutlichen das beträchtliche unterirdische Explorationspotenzial.

Casino Gold Zone

Western Copper and Gold ("Western Copper") gab Explorationsergebnisse für das Projekt Casino bekannt, die deutlich höhere Gehalte im Lagerstättenkern von der Oberfläche bis in mehr als 200 Meter Tiefe aufzeigen. Die Bohrergebnisse beinhalten 0,76 g/t Gold auf 175,49 Metern; diese Ergebnisse werden in eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung einfließen, die im zweiten Quartal 2021 veröffentlicht werden soll. Osisko hält eine NSR-Lizenzgebühr von 2,75 % auf dem Projekt Casino.

Wharekirauponga (WKP)

Oceana Gold Corp. ("Oceana") gab einige spektakuläre Bohrabschnitte auf ihrem Projekt WKP bekannt, darunter 22,8 g/t Gold und 39 g/t Silber auf 48,9 Metern und 41,4 g/t Gold und 81,6 g/t Silber auf 9 Metern. Im Jahr 2021 sind etwa 10.500 Meter an Bohrungen geplant. Oceana treibt das Genehmigungsverfahren für den Zugang zu dieser Zone für den Untertagebau weiter voran. Osisko besitzt eine NSR von 2 % auf dem Grundstück WKP.

Bralorne-Bohrung

Talisker Resources Ltd. ("Talisker") stößt auf seinem Grundstück Bralorne weiterhin auf hochgradige Aderabschnitte, aber auch auf einige dickere Massenabbauabschnitte. Die Zone Charlotte beinhaltet 10,47 g/t Gold auf 10,30 Metern in einer Tiefe von 102,7 Metern und 1,55 g/t Gold auf 36,95 Metern in einer Tiefe von 208,45 Metern. Talisker initiierte ein 50.000 Meter umfassendes Bohrprogramm bei Bralorne im Jahr 2021. Osisko besitzt eine NSR von 1,2 % auf dem Grundstück Bralorne.

Q4 2020 und Gesamtjahresergebnis 2020 Telefonkonferenz

Osisko wird am Donnerstag, dem 25. Februar 2021, um 10:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2020 sowie die Prognosen für 2021 zu überprüfen und zu diskutieren.

Interessenten, die an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, sollten sich unter 1-(833) 979-2852 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-(236) 714-2915 (international) einwählen. Ein Operator wird die Teilnehmer zur Telefonkonferenz leiten.

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird von 13:00 Uhr EST am 25. Februar 2021 bis 23:59 Uhr EST am 4. März 2021 unter den folgenden Einwahlnummern verfügbar sein: 1-(800) 585-8367 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-(416) 621-4642, Zugangscode 9484419. Die Aufzeichnung wird auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar sein.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein auf Nord- und Südamerika fokussiertes Edelmetall-Lizenzunternehmen, das seine Aktivitäten im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko besitzt ein auf Nordamerika fokussiertes Portfolio mit über 140 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 5 %igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr auf die kanadische Mine Malartic, der größten Goldmine in Kanada, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko Gold Royalties Ltd:

Heather Taylor

Vizepräsident, Investor Relations

Tel. (514) 940-0670 x105

htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Anmerkungen:

(1) Goldäquivalentunzen ("GEOs") werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren, Streams und Abnahmen. Die Silbereinnahmen aus Lizenz- und Streamvereinbarungen wurden in goldäquivalente Unzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für die Periode multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für die Periode geteilt wurden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren wurden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die zugehörigen Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum geteilt wurden. Abnahmevereinbarungen wurden unter Verwendung des finanziellen Abrechnungsäquivalents, geteilt durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum, umgerechnet.

Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse

Drei Monate Ende 31. Dezember, Jahresende 31. Dezember, 2020 2019 2020 2019 Gold(i) $1,874 $1,481 $1,770 $1,393 Silber(ii) $24.39 $17.32 $20.54 $16.21 Wechselkurs (US$/Kan$)(iii) 1.3030 1.3200 1.3413 1.3269

(i) Der pm-Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.

(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.

(iii) Tageskurs der Bank of Canada.

(2) Die operative Cash-Marge, die den Umsatz abzüglich der Umsatzkosten darstellt, ist eine Non-IFRS-Kennzahl. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese branchenübliche Non-IFRS-Kennzahl einen realistischen Hinweis auf die operative Leistung gibt und einen nützlichen Vergleich mit der Konkurrenz ermöglicht. Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung der Cash-Marge zu den in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und den dazugehörigen Erläuterungen dargestellten Umsatzerlösen und Umsatzkosten (in Tausend kanadischen Dollar):

Drei Monate Ende 31. Dezember, Jahresende 31. Dezember, 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Umsatzerlöse 64,560 51,032 213,630 392,599 Abzüglich: Umsatzerlöse aus Abnahmebeteiligungen (15,796) (12,112) (57,056) (252,477) Umsatzerlöse aus Lizenzgebühren und Stream-Anteilen 48,764 38,920 156,574 140,122 Kosten des Umsatzes (18,236) (15,265) (63,700) (262,881) Abzüglich: Kosten für den Verkauf von Anteilen an der Abnahme 15,086 11,720 54,200 249,172 Kosten des Verkaufs von Lizenzgebühren und Stream-Anteilen (3,150) (3,545) (9,500) (13,709) Umsatzerlöse aus Lizenzgebühren und Stream-Anteilen 48,764 38,920 156,574 140,122 Abzüglich: Kosten des Verkaufs von Lizenzgebühren und Stream-Anteilen (3,150) (3,545) (9,500) (13,709) Cash-Marge aus Lizenzgebühren und Stream-Anteilen 45,614 35,375 147,074 126,413 94% 91% 94% 90% Erlöse aus Abnahmerechten 15,796 12,112 57,056 252,477 Abzüglich: Kosten für den Verkauf von Anteilen an der Abnahme (15,086) (11,720) (54,200) (249,172) Cash-Marge aus Abnahmerechten 710 392 2,856 3,305 5% 3% 5% 1%

(3) Das Unternehmen hat bestimmte Non-IFRS-Kennzahlen, darunter das "bereinigte Ergebnis" und das "bereinigte Ergebnis je unverwässerter Aktie", zur Ergänzung seines Konzernabschlusses, der nach IFRS aufgestellt ist, aufgenommen.

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusammen mit den nach IFRS ermittelten Kennzahlen den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Performance der Gesellschaft zu bewerten. Non-IFRS-Kennzahlen haben keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen verwendeten Kennzahlen vergleichbar. Die Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.

"Bereinigtes Ergebnis" ist definiert als "Nettogewinn (-verlust)", bereinigt um bestimmte Posten: "Wechselkursgewinne (-verluste)", "Wertminderungen von Vermögenswerten", einschließlich Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten und Beteiligungen an assoziierten Unternehmen, "Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Vermögenswerten aus Exploration und Evaluierung", "Nicht realisierte Gewinne (Verluste) aus Beteiligungen", "Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen", "Latente Steueraufwendungen (-erträge)" und andere ungewöhnliche Posten wie Transaktionskosten.

Das bereinigte Ergebnis je unverwässerte Aktie ergibt sich aus dem "bereinigten Ergebnis" geteilt durch die "gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien" für den Zeitraum.

Drei Monate ende 31. Dezember, Jahresende 31. Dezember, 2020 2019 2020 2019 (in Tausend Dollar, außer Angaben je Aktie) $ $ $ $ Nettoergebnis (Verlust) zuzurechnen zu Aktionäre von Osisko Gold Royalties 4,632 (155,175) 16,876 (234,195) Anpassungen: Wertminderung von Lizenzgebühren, Stream- und anderen Anteilen - 148,600 26,300 248,300 Wertminderung von Investitionen 2,694 - 7,998 12,500 Fremdwährungsverlust (-gewinn) 514 756 (652) 1,901 Nicht realisierter (Gewinn) Verlust aus Kapitalanlagen (5,186) 27,357 (21,952) 31,161 Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen 3,723 7,521 7,657 22,209 Latenter Ertragsteueraufwand (-ertrag) 2,170 (19,930) 3,760 (41,197) Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Barkerville - 1,216 - 1,216 Kosten im Zusammenhang mit der RTO-Transaktion 3,453 - 3,729 - Bereinigtes Ergebnis 12,000 10,345 43,716 41,895 Gewichtete durchschnittliche Anzahl von im Umlauf befindliche Stammaktien (in Tsd.) 166,093 149,912 162,303 151,266 Bereinigtes Ergebnis je unverwässerte Aktie 0.07 0.07 0.27 0.28

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete ‑Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten -, die sich auf zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Leistungen beziehen, deren Eintreten Osisko erwartet, einschließlich der Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von Osisko, der Betriebsergebnisse, der geschätzten zukünftigen Einnahmen, des Bedarfs an zusätzlichem Kapital, der Produktionsschätzungen, der Produktionskosten und Einnahmen sowie der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Darüber hinaus sind Aussagen in Bezug auf goldäquivalente Unzen (GEOs"), insbesondere in Bezug auf die Produktionsprognose für das Jahr 2021, zukunftsgerichtete ‑Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen basiert, und es kann nicht zugesichert werden, dass die GEOs auch realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "wird erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen solcher Wörter und Phrasen) gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Leistung der Vermögenswerte von Osisko, der rechtzeitigen Errichtung und Produktion des Untertageprojekts Odyssey, der rechtzeitigen Erschließung des Projekts Cariboo und des Projekts Bonanza Ledge Phase 2 sowie der Ergebnisse der Explorationsarbeiten, die rechtzeitige Erschließung und Errichtung des Projekts San Antonio, der fortgesetzte Hochlauf der Mine Eagle, die Ergebnisse der Explorationsarbeiten beim Projekt Windfall, die rechtzeitige Veröffentlichung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung und einer Vormachbarkeitsstudie durch First Majestic und deren positives Ergebnis, die Ergebnisse der Explorationsarbeiten auf dem Grundstück Kirkland Lake und positive Ergebnisse aus der Optimierung des Projekts Hammond Reef sowie positive Explorationsergebnisse auf anderen Grundstücken, an denen Osisko beteiligt ist, , dass innerhalb der Accelerator-Unternehmensgruppe ein beträchtlicher Wert geschaffen wird und Osisko in der Lage sein wird, zukünftige Chancen zu ergreifen. Obwohl Osisko der Ansicht ist, dass die in solchen vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in vorausblickenden Aussagen abweichen können. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die sich aus Osiskos Lizenzgebühren, Streams und anderen Beteiligungen ergeben, wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen getätigt wurden, zählen unter anderem: die Ungewissheiten in Zusammenhang mit den Auswirkungen von COVID-19, der Einfluss politischer oder wirtschaftlicher Faktoren, einschließlich Schwankungen der Rohstoffpreise und des Wertes des kanadischen Dollars im Verhältnis zum US-Dollar, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und die Möglichkeit, die Kosten für die Erschließung von neuen Projekten zu senken. Dollar, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Vorschriften und regulatorische Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen und Steuerpolitik; ob Osisko den Status einer passiven ausländischen Investmentgesellschaft" (PFIC") gemäß Abschnitt 1297 des United States Internal Revenue Code von 1986 in seiner aktuellen Fassung hat oder nicht; potenzielle Änderungen in der kanadischen Steuerbehandlung von Offshore-Streams oder anderen Beteiligungen, Rechtsstreitigkeiten, Eigentums-, Genehmigungs- oder Lizenzstreitigkeiten; Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau auf den Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, betriebliche oder technische Schwierigkeiten, ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Böschungsbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen, Abweichungen der Produktionsrate, des Gehalts und des Zeitplans von den Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen sowie andere nicht versicherte Risiken; Risiken in Zusammenhang mit Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder die von Osisko verfolgt werden, sowie die Ausübung von Rechten Dritter, die sich auf geplante Investitionen auswirken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: der fortlaufende Betrieb der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis übereinstimmt; die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Offenlegungen, die von den Eigentümern oder Betreibern der zugrunde liegenden Grundstücke abgegeben werden; keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises der Rohstoffe, die dem Anlagenportfolio zugrunde liegen; Osiskos laufendes Einkommen und Vermögen im Zusammenhang mit der Bestimmung seines PFIC-Status, keine wesentlichen Änderungen der bestehenden steuerlichen Behandlung; keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält; die Richtigkeit der öffentlich bekannt gegebenen Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind; und das Fehlen jeglicher anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Osisko kann den Investoren nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, und die Investoren sollten sich aufgrund der darin enthaltenen Ungewissheit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht wurde und elektronisch unter dem Emittentenprofil von Osisko auf SEDAR unter www.sedar.com sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Osisko lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Osisko Gold Royalties Ltd Konsolidierte Bilanzen

(tabellarische Beträge in Tausend kanadischen Dollar)

31. Dezember, 31. Dezember, 2020 2019 $ $ Vermögenswerte Umlaufvermögen Bargeld 302,524 108,223 Kurzfristige Investitionen 3,501 20,704 Forderungen 12,894 6,330 Vorräte 10,025 1,656 Sonstige Vermögenswerte 6,244 3,516 335,188 140,429 Langfristige Vermögenswerte Anteile an assoziierten Unternehmen 119,219 103,640 Sonstige Investitionen 157,514 67,886 Lizenz-, Stream- und sonstige Anteile 1,116,128 1,130,512 Bergbaubeteiligungen und Maschinen und Anlagen 489,512 343,693 Erkundung und Auswertung 42,519 42,949 Goodwill 111,204 111,204 Sonstige Vermögenswerte 25,820 6,940 2,397,104 1,947,253 Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und abgegrenzte Schulden 46,889 18,772 Zu zahlende Dividende 8,358 7,874 Kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten 49,867 - Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten 4,431 1,289 109,545 27,935 Langfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten 41,536 29,365 Langfristige Verbindlichkeiten 350,562 349,042 Latente Ertragsteuern 54,429 47,465 556,072 453,807 Eigenkapital Grundkapital 1,776,629 1,656,350 Optionsscheine 18,072 18,072 Beigetragener Überschuss 41,570 37,642 Eigenkapitalanteil der Wandelschuldverschreibungen 17,601 17,601 Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis 48,951 13,469 Defizit (174,458) (249,688) Den Aktionären von Osisko Gold Royalties Ltd. zurechenbares Eigenkapital 1,728,365 1,493,446 Nicht beherrschende Anteile 112,667 - Summe Eigenkapital 1,841,032 1,493,446 2,397,104 1,947,253

Osisko Gold Royalties Ltd Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (Verlust) Für die drei Monate und die Jahre zum 31. Dezember 2020 und 2019

(tabellarische Beträge in Tausend kanadischen Dollar, außer Beträge je Aktie)

Drei Monate ende 31. Dezember, Jahresende 31. Dezember, 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Umsatzerlöse 64,560 51,032 213,630 392,599 Kosten des Umsatzes (18,236) (15,265) (63,700) (262,881) Erschöpfung von Lizenzgebühren, Strom- und anderen Anteilen (13,548) (11,843) (45,605) (47,009) Bruttogewinn 32,776 23,924 104,325 82,709 Sonstige betriebliche Aufwendungen Allgemeines und Verwaltung (7,842) (8,648) (25,901) (23,682) Geschäftsentwicklung (5,608) (1,223) (10,290) (6,122) Gewinn aus der Veräußerung eines Anteils an einer Lieferkette - - - 7,636 Erkundung und Auswertung (23) (52) (131) (191) Wertminderung von Vermögenswerten - (143,876) (26,300) (243,576) Operatives Ergebnis (Verlust) 19,303 (129,875) 41,703 (183,226) Zins- und Dividendenerträge 1,059 1,449 4,582 4,632 Finanzierungskosten (6,193) (6,166) (26,131) (23,548) Fremdwährungs(verlust)gewinn (276) (755) 1,023 (1,859) Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen (3,723) (7,521) (7,657) (22,209) Sonstige Gewinne (Verluste), netto 2,160 (32,081) 13,622 (48,385) Gewinn (Verlust) vor Steuern 12,330 (174,949) 27,142 (274,595) Ertragsteuer(aufwand) -erstattung (8,345) 19,774 (10,913) 40,400 Nettoergebnis (Verlust) 3,985 (155,175) 16,229 (234,195) Nettogewinn (-verlust) zurechenbar an: V Die Aktionäre von Osisko Gold Royalties Ltd 4,632 (155,175) 16,876 (234,195) Nicht beherrschende Anteile (647) - (647) - Den Aktionären von Osisko Gold Royalties Ltd. zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) je Aktie V Unverwässert und verwässert 0.03 (1.04) 0.10 (1.55) Drei Monate Ende 31. Dezember, Jahresende 31. Dezember, 2020 2019 2020 2019

Osisko Gold Royalties Ltd Konsolidierte Kapitalflussrechnungen Für die drei Monate und die Jahre zum 31. Dezember 2020 und 2019

(tabellarische Beträge in Tausend kanadischen Dollar)

$ $ $ $ Betriebliche Aktivitäten Nettoergebnis (Verlust) 3,985 (155,175) 16,229 (234,195) Anpassungen für: Aktienbasierte Vergütung 2,429 2,047 9,361 8,320 Abschreibung und Amortisation 13,838 12,157 46,904 48,270 Nettogewinn aus der Veräußerung einer Abnahme - - - (7,636) Wertminderung von Vermögenswerten - 148,600 26,300 248,300 Finanzierungskosten 1,771 1,870 8,409 7,161 Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen 3,723 7,521 7,657 22,209 Nettogewinn aus dem Erwerb von Beteiligungen - (378) (3,827) (1,006) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten (1,055) (310) (2,387) 1,089 Nettoverlust (-gewinn) aus der Verwässerung von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen - 3,790 (10,381) 3,687 Netto-(Gewinn)-Verlust aus dem Abgang von Kapitalanlagen (4,131) 24,255 (5,357) 27,391 Wertminderung von Investitionen 2,694 - 7,998 12,500 Fremdwährungsverlust (-gewinn) 514 756 (652) 1,901 Latenter Ertragsteueraufwand (-ertrag) 2,170 (19,930) 3,760 (41,197) Deemed Listing Fees von Osisko Development 1,751 - 1,751 - Andere 368 40 479 (416) Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor zahlungsunwirksamen Veränderungen im Working Capital 28,057 25,243 106,244 96,378 Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals 4,576 (8,039) 1,734 (4,780) Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 32,633 17,204 107,978 91,598 Investierende Tätigkeiten Kurzfristige Investitionen 2,000 (13,753) 412 (39,597) Durch die Akquisition von Barkerville erworbene Barmittel - 8,312 - 8,312 Gezahlte Transaktionsgebühren beim Erwerb von Barkerville - (1,513) - (1,513) Erwerb des Goldprojekts San Antonio (3,500) - (52,208) - Erwerb von Beteiligungen (6,850) (14,919) (49,194) (62,815) Erlöse aus dem Abgang von Kapitalanlagen 264 220 10,864 130,128 Erwerb von Lizenzgebühren und Stream-Anteilen (29,183) (6,344) (66,062) (77,814) Erlöse aus der Veräußerung von Lizenz- und Lieferanteilen - 13,834 - 57,016 Bergbauliche Anlagen und Betriebseinrichtungen (29,341) (5,718) (71,828) (6,321) Steuergutschriften für Exploration und Evaluierung (Aufwendungen), netto (1) 85 (202) 166 Ablagerungen für die Reklamation - - 4,762 - Andere - - 357 - Netto-Cashflow (verwendet für) aus Investitionstätigkeit (66,611) (19,796) (223,099) 7,562 Finanzierungstätigkeit Privatplatzierung von Stammaktien - - 85,000 - Investitionen von Minderheitsgesellschaftern 214,323 214,323 - Aufwendungen für die Ausgabe von Aktien aus Beteiligungen von Minderheitsgesellschaftern (5,965) - (5,965) - Ausübung von Aktienoptionen und im Rahmen des Aktienkaufplans ausgegebene Aktien 453 69 7,835 21,783 Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten - - 71,660 19,772 Rückzahlung von langfristigen Verbindlichkeiten (19,205) - (19,205) (30,000) Im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworbene und eingezogene Stammaktien - - - (129,486) Normales Kursangebot des Emittenten zum Kauf von Stammaktien - (1,632) (3,933) (13,533) Gezahlte Dividende (7,851) (6,917) (28,914) (27,455) Andere (1,100) (2,587) (3,940) (2,991) Netto-Cashflow aus (für) Finanzierungstätigkeit 180,655 (11,067) 316,861 (161,910) Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel vor Auswirkungen von Wechselkursveränderungen auf die liquiden Mittel 146,677 (13,659) 201,740 (62,750) Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die liquiden Mittel (4,858) (1,820) (7,439) (3,292) Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel 141,819 (15,479) 194,301 (66,042) Zahlungsmittel - Beginn der Periode 160,705 123,702 108,223 174,265 Zahlungsmittel - Ende der Periode 302,524 108,223 302,524 108,223

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

