Rackspace Technology zum Cloudflare Worldwide MSP Partner of the Year ernannt

SAN ANTONIO, Feb. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, wurde in Anerkennung seines Wachstums und seiner starken und konsistenten gemeinsamen Kundeninteraktionen als Cloudflare Worldwide MSP Partner of the Year ausgezeichnet. Dies folgt auf die weltweite Wiederverkäufer- und Managed-Services-Partnerschaft der Unternehmen mit dem Ziel, Geschäftsanwendungen und Infrastruktur mit den Vorteilen von Fully-Managed-Services zu schützen.



„Wir beglückwünschen Rackspace Technology sowie seine Teams in den Regionen Nord- und Südamerika, APAC und EMEA zur Auszeichnung als unser Managed Services Provider Partner of the Year für das Jahr 2020“, so Matthew Harrell, Global Head of Channels & Alliances bei Cloudflare.