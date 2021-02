Auch aus Mexiko liefert Excellon hochgradige Silbergehalte!

Die aktuellen Expansionsbohrungen auf der mexikanischen Platosa Silbermine von Excellon Resources (TSX: EXN; NYSE: EXN; FRA: E4X2) liefern in schöner Regelmäßigkeit hervorragende Ergebnisse, die in Kürze in eine neue Ressourcenschätzung eingehen dürften.

Excellon berichtet über eine Reihe von herausragenden Ergebnissen: Darunter 1.422 g/t Silberäquivalent ("AgEq") über 8,9 Meter (1.023 g/t Ag, 9,3% Pb, 4,5% Zn und 0,1 g/t Au) in EX20UG491, einschließlich 4.623 g/t AgEq über 2,2 Meter (3.499 g/t Ag, 29,7% Pb, 10,3% Zn und 0,1 g/t Au); sowie 1.092 g/t AgEq auf 2,4 Metern (673 g/t Ag, 6,7 % Pb und 7,1 % Zn) in EX20UG493; 1.539 g/t AgEq auf 1,6 Metern (1.258 g/t Ag, 7,5% Pb, 2,4% Zn und 0,1 g/t Au) in EX20UG506; und 984 g/t AgEq über 4,0 Meter (721 g/t Ag, 4,1% Pb und 4,5% Zn) in EX21UG515.