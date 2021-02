"Es war ein sehr spannendes Jahr mit ganz unterschiedlichen Gesichtern" / Daimler Truck AG beendet COVID-Jahr 2020 zuversichtlich und sieht deutlichen Absatzanstieg für 2021 / INTERVIEW MARTIN DAUM (AUDIO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

1. Herr Daum, das Pandemie-Jahr 2020 war geprägt in der ersten Jahreshälfte voneinem starken Rückgang wichtiger Absatzmärkte. Dagegen war das vierte Quartalbeim Auftragseingang eines der stärksten in der Unternehmensgeschichte. Wiehaben Sie das geschafft?Es war ein sehr spannendes Jahr mit ganz unterschiedlichen Gesichtern und es hatsich eine alte Nutzfahrzeug-Weisheit bewahrheitet: Wenn es schlecht geht, ist esnie ganz so schlecht. Da ist immer Licht am Ende des Tunnels. Und genau deshaben wir in 2020 erlebt. Wir haben sehr, sehr schwieriges zweites Quartalgehabt, wo wir von zwölf Wochen fast überall auf der Welt sechs bis acht Wochenkomplett geschlossen waren. Das führte zu einem hohen, negativen Ergebnis. Wirhaben dann aber sehr, sehr gute dritte und vierte Quartale gehabt, mit gutenAuftragseingängen und gutem Fabrikdurchsatz, guten Stückzahlen und auch gutenErgebnissen am Ende. Und jetzt ist dann im vierten Quartal der Auftragseingangnach oben gegangen, der uns sehr hoffnungsfroh für 2021 macht. (0:38)2. Wie sehen Sie die Entwicklung der Lkw-Märkte für 2021?Wir sind ja weltweit unterwegs, das heißt auf sehr unterschiedlichen Märkten.Die zwei wichtigsten für uns sind Europa und Nordamerika. Dort erwarten wirdeutlich signifikant bessere Märkte als im vergangenen Jahr. Aber das ist auchnotwendig, dafür haben ja dauernd entsprechende Rückgänge im vergangenen Jahrgemacht. Ich erwarte auch gegenüber dem zweiten Halbjahr nochmal einen Anstiegund das sind gute Neuigkeiten für unsere Firma. Das heißt gute Beschäftigung inden Werken und am Ende auch eine gute Profitabilität der Firma. (0:26)3. Ende dieses Jahres wird es eine historische Veränderung für die Daimler Truck