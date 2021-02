1390 Montpellier Court

25. Februar 2021



SVM AG unterstütz die Initiative Mears Group PLC zu veräußern

Sehr geehrter Herr Murphy,

am 24.Februar 2021 schickte PrimeStone Capital LLC Ihnen und der Mears Group PLC (ISIN:GB0005630420) einen Brief, den sie zudem hier veröffentlichten:

http://www.primestonecapital.com/MER

Nach den Angaben auf Ihrer Internet-Seite verfügt PrimeStone Capital LLC über ca. 13% der Aktien der Mears Group und ist damit deren größten Aktionär.

Wir unterstützen die in dem zuvor genannten Brief dargelegte Initiative nachhaltig. Insbesondere teilen wir PrimeStones dringenden Appell, die Mears Group an einen privaten Investor zu veräußern. Wir teilen die Einschätzung, dass dieses Vorgehen dem besten Interesse aller Beteiligten und der Gesellschaft selbst dient.

Shareholder Value Management AG unterstützt ihre Kunden bei der Anlageentscheidung. Zu diesen zählen unter anderem auch Investment Fonds, die ihrerseits bedeutsame Anteile an der Mears Group halten.

Shareholder Value Management AG mit Sitz in Frankfurt ist ein Berater, der Empfehlungen für Portfolien im Gegenwert von 1,5 Mrd. Euro abgibt. SVM ist den Prinzipien des Value Investing verpflichtet und verfolgt einen aktiven Ansatz im Verhältnis zu den Unternehmen im Portfolio seiner Kunden. Dieser umfasst den konstruktiven Dialog und die Zusammenarbeit, um langfristig Werte für die Investoren zu schaffen.

Wir bitten Sie, den Veräußerungsprozess zum Wohle aller Beteiligten zeitnah anzustoßen.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Fischer

