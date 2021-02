DGAP-News house of coaching: Schweizer Digitalisierungs-Coach wird als 'Expertin 2020' ausgezeichnet (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 25.02.2021, 16:00 | 54 | 0 | 0 25.02.2021, 16:00 | house of coaching: Schweizer Digitalisierungs-Coach wird als 'Expertin 2020' ausgezeichnet ^

--------------------------------------------------------------------------- Schweizer Digitalisierungs-Coach wird als "Expertin 2020" ausgezeichnet Das eigene Business mit der SoulMessage intuitiv führen - sie lernte es von ihrem Polizeihund

Zürich, 25.02.2021

Die erfahrene Speakerin und Unternehmerin Chantal Perrinjaquet wirkt gemeinsam mit 25 weiteren europaweit angesehenen Coaches im Buch "Die Experten Formel 2020" mit. In ihrem Kapitel beschreibt sie, wie sich Digitalisierung und Energiearbeit bestmöglich miteinander vereinen lassen und warum das ihrer Ansicht nach ein "Muss" für eine sich neu formende Wirtschaft ist. Gleichzeitig liefert sie wertvolle Tipps zur Anwendung der Intuition im Business als schnelles und zuverlässiges Mittel für Entscheidungen.

Die Erfolgsformel moderner Unternehmen

Nicht nur als erfahrenes Medium, sondern auch als erfolgreicher Business-Coach weiss Chantal Perrinjaquet, worauf es ankommt, um ein modernes Online-Unternehmen zu führen. Sie ist begeistert von digitalen Maßnahmen im Geschäft, die nicht nur interne Prozessabläufe entspannend automatisieren, sondern auch die Kundengewinnung für alle Beteiligten massiv erleichtern.

Die neue Zeitqualität lädt in ein Fülledenken ein, was eine komplett andere Denkstruktur in unserem Gehirn voraussetzt und alle Beteiligten berücksichtigt: die Chefin, das Team sowie potentielle, aktive und ehemalige Kunden. Perrinjaquet zufolge basiert Erfolg zu über 80 % auf dem Mindset. Und auf der Fähigkeit, zu "beobachten, anstatt zu urteilen", intuitiv schnell zu handeln und die Potentiale aller Beteiligten clever einzusetzen. Ihre Leadership-Erfahrung begann mit ihrem Polizeihund Die gebürtige Schweizerin wollte zwar schon früh Unternehmerin werden. Doch nach ihrem Wirtschaftsstudium war sie zunächst noch angestellt und erlernte weitere Berufe, z. B. Hundeführerin bei der Stadtpolizei Zürich. "Die Verbindung zu den Hunden öffnete mir die Augen für eine tiefere Sichtweise zum Thema Leadership. Eigentlich sollten die Hunde von mir lernen - doch ich lernte von ihnen", erinnert sich die Unternehmerin.

