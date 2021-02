Übergeordnet herrscht bei Sixt ein langfristiger Aufwärtstrend, dieser erlaubte es bis Mitte 2018 auf 119,70 Euro zuzulegen. Anschließend aber stellte sich eine nicht unerwartete Konsolidierungsbewegung zunächst auf ein Niveau von 63,85 Euro ein. Allerdings verhagelt der Corona-Crash Anlegern ein wunderschönes Long-Setup und führte zu Verlusten auf 33,30 Euro. Doch so schnell das Papier auch gefallen war, setzte eine rasche Gegenbewegung zunächst an 90,00 Euro bis Ende 2020 ein. Durch den Sprung über den mittelfristigen Abwärtstrend konnten zuletzt wieder Gewinne in den Bereich von 107,90 Euro etabliert werden, allerdings kam Sixt nicht an der Hürde von 103,40 Euro vorbei. Das könnte allerdings nach der Konsolidierungsphase der letzten Wochen jetzt anstehen und würde den Weg zu den Rekordständen aus 2018 wieder frei machen.

Sauberes Long-Setup

Gelingt es Händlern das Papier von Sixt per Wochenschlusskurs mindestens über 106,00 Euro voranzutreiben, wird ein Folgekaufsignal mit entsprechenden Zielen an den Hochs aus 2018 bei 119,70 Euro aktiviert. Darüber findet der Wert ein weiteres Ziel um 125,55 Euro vor. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN KE0HGK können Investoren überdurchschnittlich von einem Anstieg profitieren und eine Rendite von 130 Prozent erzielen. Sollte Sixt unerwartet unter 94,00 Euro zurückfallen, würde sich aller Wahrscheinlichkeit nach ein Test des EMA 50 sowie der Horizontalunterstützung von 84,25 Euro andeuten.