Randstad Studie zur Konkurrenzfähigkeit von deutschen Industrieunternehmen

Wer die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmens steigern will, sollte sich um seine Belegschaft kümmern. Nur starke Teams erbringen eine starke Leistung. Wie wichtig der Mensch für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ist, wird in der aktuellen Corona-Pandemie deutlich. So setzen 9 von 10 deutschen Industrieunternehmen auf das Engagement ihrer Beschäftigten, um die Krise zu bewältigen. In Frankreich teilen 82% der Industriebetriebe diese Meinung. Das zeigt eine aktuelle Randstad Studie zur Wettbewerbsfähigkeit deutscher und französischer Industrieunternehmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210225005547/de/