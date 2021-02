Wirtschaftsministerium fördert ERP-Umstieg für mehr Digitalisierung / "Digital Jetzt" des BMWI fördert gezielt mittelständische Unternehmen beim digitalen Umstieg

Stuttgart (ots) - Mit einem gezielten Förderprogramm unterstützt das

Um mittelständischen Betrieben die Umsetzung der Digitalisierung zu erleichtern,bietet das neue Förderprogramm "Digital Jetzt - Investitionsförderung für KMU"nicht nur finanzielle Zuschüsse für digitale Technologie, sondern auch fürInvestitionen in die Qualifizierung der Beschäftigten zu Digitalthemen."Digitalisierung ist ein Prozess, der nicht nur mit Software alleinefunktionieren kann. Neben der Qualifikation ist auch die Akzeptanz derMitarbeiter ein Schlüssel für den Erfolg", sagt Christian Biebl von Planat. MehrEffizienz im Unternehmen steht dabei auch für Nachhaltigkeit: "Neben deraktuellen Krisenbewältigung müssen wir daher die Segel auch auf Zukunft setzenund den Wandel gemeinsam gestalten. Es geht jetzt darum, die Weichen so zustellen, dass wir diese Herausforderung angehen und unsere Wirtschaft, Industrieund Gesellschaft fit machen für die Zukunft", sagt dazuBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.Weitere DigitalisierungDer Zusammenhang von Cloud-Computing und automatisierter Produktion wird dabeiimmer stärker werden, sind sich die für die Studie "ERP-Herausforderungen"befragten Firmenvertreter sicher. 72 Prozent stimmen dem zu, und sehen zudem dieKommunikation zwischen Maschinen als weiteren entscheidenden Faktor (88Prozent). "Die Wirtschaft muss sich vom Denken in Silos abwenden. Unternehmensind auch durch Corona und damit verbundene Maßnahmen heute mehr denn je aufdigitale Technologie angewiesen. Zudem arbeiten Tools wie Business Intelligenceoder Künstliche Intelligenz generell bereichsübergreifend und bieten nochweitere Chancen auf eine Optimierung der Prozesse. Wer über eine Förderungnachdenkt, sollte allerdings schnell machen: Zwar läuft das Programm bis Ende2023, Förderanträge nach dem 30.06.2021 erhalten allerdings jeweils eine um 10Prozentpunkte niedrigere Förderquote.Die Planat GmbH ( http://www.planat.de ) bietet mit der skalierbarenERP/PPS-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made in Germany" fürden produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die SoftwareVertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mitBetriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top könnenbedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverseAdd-ons, wie z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oderCustomer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative,modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit 1981 durch branchenspezifischeBeratung sowie durch verlässlichen Support.Pressekontakt:Kontakt: PLANAT GmbH,Schönbergstr. 45-47, 73760 Ostfildern (bei Stuttgart), Deutschland,Tel.: +49 (0)711-16756-0, Fax: +49 (0)711-16756-99,E-Mail: mailto:software@planat.de, Web: http://www.planat.deeuromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 (0)611-973150, Fax: +49 (0)611-719290,E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69934/4848406OTS: PLANAT GmbH