Bayer – Aktie im Ausverkauf. Was nun?

Liebe Leser, die Amerikaner hauen auf Bayer drauf nach den Zahlen und dem Ausblick und wir als antizyklisch aufgestellter Börsendienst erwachen da natürlich. Heißt bei uns immer – volles Programm, voller Service. Frische Anlageprodukte, ein gutes Tradingprodukt. Liegt gleich in der mailbox im Abodienst. Dazu ein sehr spannender Inliner auf den DAX und ein BEST OF auf Nasdaq, S&P 500, EuroStoxx und Euro Dollar. Dazu heute bei uns – knackiger DAX-Trade. Desweiteren – Varta. Dort bot man zum Wochenauftakt ein sehr trauriges Bild. Die Aktie fiel im Tief auf 105 Euro. Wir hatten in der vergangenen Woche unsere kurzfristige Spanne von 120 bis 160 Euro ausgegeben. Selbst diese weit gefasste Spanne hat bei Varta nicht gereicht. Wir bleiben dabei und man kann die Aktie antizyklisch nehmen. Wichtig: Die Bewegung zeigt erneut, es gibt keine Gewissheit am Markt. Aber – wir sind bei Varta OHNE Knock-out-Produkt unterwegs, sondern mit anderem Hebel. Das hat uns im Gegensatz zu einem großen Börsenmagazin davor bewahrt, dass ausgerechnet am Dienstags-tief die Position ausgeknockt wurde. Wir sind noch dabei und können jetzt nachlegen – das werden wir auch tun.

Varta wurde in den vergangenen Wochen mit Kurszielen über 200 hochgeschrieben. Dafür gibt es keinen Grund. Varta ist keine neue Samsung SDI sondern produziert derzeit Knopfzellen für High-End-Produkte. Das ist eine wunderbare Story, aber nicht mehr.In unserem Börsendienst gibt es am Mittwoch einen neuen heißen Schein auf Varta. Bei der Aktie sind aufgrund der Volatilität traumhafte Konditionen möglich. In unseren Depots werden wir eventuell auch noch etwas auf Varta aufnehmen. Wichtig: Ohne K.O-Barriere, es gibt derzeit spannende Produkte ohne Barriere.

In den vergangenen Wochen wurde die Aktie zu einer Art deutschen Gamestop hochgeschrieben. Es schien als wolle man einen Short-Squeeze erzwingen. Ein großes deutsches Börsenmagazin trommelte mit enorm hohen Kurszielen für die Aktie. Bitte nicht falsch verstehen: Wir finden Varta sehr spannend und sind am Donnerstag Mittag in unseren Depots tätig geworden. Derzeit lassen sich mit Zertifikaten tolle Konditionen auf die Aktie herausholen. Es kommt aber wie so oft auf das Timing an. Über 160 Euro waren die Vorschusslorbeeren auf die Aktie enorm hoch. Die Präsentation der Quartalszahlen konnte am Donnerstag keine Innovationen vermelden. Nun greifen wir zu. Entsprechende Produkte mit Renditen von 50 bis 120 Prozent stellen wir in unserem Börsendienst vor. Das tun wir auch bei Tesla und Encavis.