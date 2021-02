Es ist leider wahr, zu den Verlusten der letzten Jahre gehört auch die einst liberale New York Times. Wirkliche Liberale werden herausgedrängt oder gefeuert, so wie der Wissenschaftsjournalist Donald G. McNeil Jr.. Immerhin hielten es in seinem „Fall“ 150 Mitarbeiter der Zeitung für nötig, eine gemeinsamen Brief an das Management der Zeitung zu richten, nicht

Der Beitrag Die „New York Times“ kritisiert Macron, weil er Islamismus bekämpft erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Rüdiger Mai.