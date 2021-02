Julian Proctor von EnTrust Global hält einen Vortrag beim World Ocean Summit von The Economist

Julian Proctor, Portfoliomanager des Blue Ocean 4Impact Fund („BO 4Impact“) von EnTrust Global, wird zusammen mit Elisabeth Munck af Rosenschöld, Head of Supply Chain and Sustainability bei IKEA, Sadan Kaptanoglu, Präsident von BIMCO, Jeremy Nixon, Chief Executive von Ocean Network Express Co. und Craig Jasienski, Group Chief Executive bei Wallenius Wilhelmsen, an der Podiumsdiskussion des World Ocean Summit von The Economist mit dem Titel „Seeschifffahrt: Kooperation über Branche und Lieferketten hinaus zur Reduzierung von Emissionen“ teilnehmen.

Blue Ocean 4Impact ist Teil der maritimen Investitionsplattform von EnTrust Global mit einem Volumen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar und führt eines der ersten Unternehmen ein, das umweltfreundliche Schiffe und andere maritime Infrastrukturanlagen an große Unternehmen und Endverbraucher verpachtet, um zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und anderen durch die Seewirtschaft verursachten Umweltbelastungen beizutragen.