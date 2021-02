Kioxia beginnt mit dem Bau einer neuen Produktionsanlage im Werk Yokkaichi, um die 3D-Flash-Speicherproduktion der sechsten Generation zu unterstützen

Kioxia Corporation, der weltweit führende Anbieter von Speicherlösungen, hat heute in einer feierlichen Zeremonie den ersten Spatenstich für seine hochmoderne Halbleiterfertigungsanlage (Fab7) im Werk Yokkaichi in der japanischen Präfektur Mie gesetzt. Die Anlage wird eine der fortschrittlichsten Produktionsstätten der Welt sein und soll der Produktion ihres proprietären 3D-Flash-Speichers BiCS FLASHTM dienen. Die erste Bauphase soll bis zum Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Der Bau der neuen Anlage wird in zwei Phasen unterteilt, damit weiterhin hochmoderne Flash-Speicherprodukte hergestellt und ausgeliefert werden können, um die anhaltende Marktnachfrage zu befriedigen.

