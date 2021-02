München/Paris (ots) - Zelros (https://www.zelros.com/?lang=de) , die erste

KI-basierte Plattform zur Prozessoptimierung des Versicherungsvertriebs, gibt

den erfolgreichen Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 11

Millionen US-Dollar bekannt . Damit erhöht sich die bisherige Gesamtfinanzierung

des Unternehmens auf 16,5 Millionen US-Dollar. Angeführt wurde die Runde von dem

im Silicon Valley ansässigen Investor BGV (https://benhamouglobalventures.com/)

. Des Weiteren beteiligten sich ISAI Cap Venture

(https://www.isai.fr/isai-cap-venture) und Plug and Play

(https://www.plugandplaytechcenter.com/) sowie die bestehenden Investoren HI

INOV (https://www.hiinov.com/en/) , 42CAP (https://www.42cap.com/) und

http://astorya.vc/ an der Finanzierungsrunde.



Investition in die Zukunft des Versicherungswesens







Versicherten Bancassurance-Unternehmen und Versicherern die Möglichkeit,

Produkte und Services besser und effizienter anzubieten. Durch den Einsatz von

intelligenten Algorithmen optimiert sich die Plattform dabei kontinuierlich

selbst. So profitieren Versicherungsberater von besseren, datenbasierten

Entscheidungsgrundlagen und Teilautomatisierung beim Verkauf und

Underwriting-Prozessen. Dies ermöglicht dem Versicherer seinen Kunden eine

automatisierte Antragstellung anzubieten. Durch den Einsatz von Zelros werden

Versicherer somit zukunftssicher: Etablierte Branchenführer können dadurch mit

wachstumsstarken, technologiebasierten InsurTechs ebenso wie mit Tech-Giganten,

die zunehmend in diesem Feld investieren, konkurrieren.



Internationale Skalierung: Wachstum in Deutschland, Expansion in die USA



Zelros nutzt die zusätzliche Investition unter anderem, um das Wachstum auf dem

deutschen Markt voranzutreiben. So ist es Ziel, das deutsche Team auf über zehn

Mitarbeiter zu wachsen, sowie das Produkt kontinuierlich auf die spezifischen

Marktbedürfnisse in Deutschland anzupassen, beispielsweise durch spezielle

deutsche Dokumente und Stimm-Erkennung.



Zudem wird das Investment genutzt, um auch die weiteren Aktivitäten in Europa zu

skalieren und nach Nordamerika zu expandieren, um die Position von Zelros im

InsurTech-Bereich weiter zu stärken. "Die digitale Transformation verändert die

Art, wie Unternehmen arbeiten, grundlegend. Mit Investments im

InsurTech-Bereich, die im Jahr 2020 ein Rekordhoch von 7,1 Milliarden Dollar

erreicht haben, ist die Versicherungsbranche keine Ausnahme", so Christophe

Bourguignat, Co-Founder und CEO von Zelros. "Bei Zelros konzentrieren wir uns Seite 2 ► Seite 1 von 2



