Im vierten Quartal gibt der Umsatz bei Adva um 7,0 Prozent auf 140,57 Millionen Euro nach. Der Gewinn steigt von 2,5 Millionen Euro auf 13,25 Millionen Euro an. Das ist ein Plus von 425 Prozent.Für das Gesamtjahr meldet Adva einen Umsatz von 564,96 Millionen Euro, ein Plus von 1,5 Prozent. Der Gewinn legt um 188 Prozent auf 20,31 Millionen Euro zu. Je Aktie sind dies 0,40 Euro (Vorjahr: 0,14 Euro). Die liquiden Mittel verbessern ...