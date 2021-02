Yellow Wood Partners erwirbt Scholl von Reckitt Benckiser

Boston (ots/PRNewswire) - - Yellow Wood kombiniert die Marke Non-Americas mit

der Marke Dr. Scholl's(TM) und schafft damit eine führende globale

Fußpflegemarke



- Erwartete Schließung des 3. Quartals wird die Marke nach mehr als 30 Jahren

weltweit unter einer Einheit vereinen





- Das neu kombinierte Unternehmen wird einen jährlichen Einzelhandelsumsatz vonüber 700 Millionen Dollar generierenYellow Wood Partners LLC ("Yellow Wood"), ein in Boston ansässigesPrivate-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in Verbrauchermarken und-unternehmen konzentriert, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung über denErwerb der weltweit außerhalb von Nord- und Südamerika operierendenFußpflegemarke Scholl vom britischen Konsumgüterunternehmen Reckitt BenckiserGroup plc ("RB") getroffen hat. Durch die Übernahme werden Scholl und die MarkeDr. Scholl's(TM) nach mehr als 30 Jahren getrennter Eigentümerschaft wieder zueiner Einheit vereint. Das kombinierte Unternehmen erwirtschaftet einenjährlichen Einzelhandelsumsatz von mehr als 700 Millionen US-Dollar und hatweltweit führende Marktanteile in der Kategorie Fußpflege.Die Marke Dr. Scholl's(TM) ist Marktführer bei großen stationären undE-Commerce-Einzelhändlern in den USA. In ähnlicher Weise ist die Marke Scholl'sMarktführer in verschiedenen Regionen wie Frankreich, Italien, Deutschland,Großbritannien, Australien und vielen anderen Märkten außerhalb Nordamerikas miteiner hohen Marktdurchdringung sowohl bei großen Einzelhändlern als auch beiunabhängigen Apotheken in Europa. Zusätzlich zu den Fußpflegeprodukten bietetdie Marke Scholl ein breit gefächertes Portfolio an Hautpflegeprodukten,Einlagen und Behandlungslösungen für bestimmte Fußerkrankungen. Durch denZusammenschluss von Scholl und Dr. Scholl's entsteht eine globaleFußpflegemarke, die in über 50 Ländern als integriertes Unternehmen tätig ist.Dana Schmaltz, Partner von Yellow Wood, sagte: "Diese Transaktion bietet uns dieeinmalige Gelegenheit, eine globale Marke als unbestrittenen Marktführer in derKategorie Fußpflege zu schaffen. Wir freuen uns, diese beiden Unternehmen wiederzu vereinen, um das Erbe und die Tradition der hundertjährigen Marke Dr.Scholl's fortzuführen. Das kombinierte Unternehmen wird über die globalenRessourcen verfügen, um weiterhin innovative Wellness-Produkte zu entwickeln,mit einer einzigen Vision, die sich darauf konzentriert, die bestenFußpflegeprodukte für Verbraucher auf der ganzen Welt anzubieten. Wir sind sehr