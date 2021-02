Eschborn (ots) - Neuer HR Report zeigt, dass die Einstellungsaussichten für 2021

trotz Pandemie positiv sind



Die langfristigen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den weltweiten

Arbeitsmarkt kommen nur langsam an die Oberfläche. Fest steht, dass die

Ereignisse des letzten Jahres nachhaltigen Einfluss auf das Recruiting haben

werden. Dies geht aus den Ergebnissen der globalen Umfrage "Monster Insights:

Der HR Report" hervor, die vom Karriereportal Monster durchgeführt wurde.



Arbeitsmarkt 2021: Offene Stellen werden besetzt und neue geschaffen





Trotz der durch die Pandemie verursachten Volatilität, blicken Recruiter:innenund Headhunter:innen optimistisch auf das neue Jahr. 82 Prozent derArbeitgeber:innen weltweit wollen 2021 neues Personal einstellen. 47 Prozentplanen dabei offene Stellen zu ersetzen oder zu besetzen, 35 Prozent gehen sogardavon aus, dass sie die Belegschaft ihres Unternehmens durch Neueinstellungenerweitern werden. Laut Scott Gutz, CEO von Monster, können Kandidaten positivgestimmt ins neue Jahr starten: "Die Ergebnisse unserer Befragung zeigen, dassRecruiter:innen und Personalverantwortliche das neue Jahr optimistisch angehen."Die Herausforderungen der Pandemie und des "New Normal" waren besonders für denHR-Bereich sehr lehrreich und werden langfristige Veränderungen anstoßen. EinBeispiel dafür ist die Art und Weise, wie Kandidat:in und Job in Zukunftzusammenfinden. Scott Gutz, CEO von Monster, betont: "Die Branche steht vorneuen Herausforderungen: der wachsende Fachkräftemangel, die Auswirkungen derPandemie auf unsere psychische Gesundheit und die Notwendigkeit, Arbeitsplätzeflexibler zu gestalten. Wir sehen die Lage dennoch positiv und sind daraufvorbereitet, Arbeitssuchende und Arbeitgeber:innen dabei zu unterstützen, dieneuen Herausforderungen zu meistern."Einige der wichtigsten Erkenntnisse der Monster Insights 2021 im Überblick:Auch 2021 besteht Personalbedarf, dieser variiert jedoch je nach Branche undwird durch die anhaltende Nachfrage nach Umschulungen beeinflusst.- Obwohl 93 Prozent der Arbeitgeber:innen zuversichtlich sind, die richtigenKandidat:innen zu finden, erwarten 40 Prozent der Befragten, dass sieweiterhin mit einem Fachkräftemangel konfrontiert sein werden.- Den größten Bedarf an neuem Personal hat die Tech-Industrie. 49 Prozent derBefragten planen hier neue Stellen zu schaffen.- Im Gesundheitswesen (59 Prozent) und im Finanz-/Bankwesen (53 Prozent) wirderwartet, dass die pandemiebedingt reduzierten Stellen wieder besetzt werden.- Fast ein Drittel (32 Prozent) der Personalvermittler:innen für den Bereich