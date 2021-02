Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

CSU verliert bei Selbständigen fast 30 Prozentpunkte an Zustimmung Die Stimmung zur Corona-Politik unter den Selbstständigen ist in den letzten Monaten offenbar extrem gekippt. Eine Umfrage des Bündnisses der Selbstständigen in Bayern (BDS) zur Corona-Politik zeigt eine dramatische Entwicklung. Dramatisch zumindest …