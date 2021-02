Um 5 Prozent steigt der Umsatz bei Basler 2020 auf 170,5 Millionen Euro an. Die Prognose von Basler lag bei 169 Millionen Euro bis 171 Millionen Euro. Beim Auftragseingang gibt es ein Plus von 9 Prozent auf 181,6 Millionen Euro.Das Vorsteuerergebnis legt um 21 Prozent auf 20,4 Millionen Euro zu. Netto macht Basler einen Gewinn von 15,1 Millionen Euro (2019: 12,9 Millionen Euro). Damit stellt man sich gegen den Trend. In der ...