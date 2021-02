--------------------------------------------------------------------------------

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent

verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Geschäftszahlen/BilanzBergheim -* EBIT trotz COVID-19 bei 100,3 Mio EUR* Nettofinanzverschuldung auf tiefstem Stand seit 2013 (unter Berücksichtigungdes Effekts von IFRS 16)* Historisch hoher Free Cashflow* Angepeilter Jahresumsatz 2021 über 1,7 Mrd EUR______________________________________________________________________________|in_Mio_EUR_____|__________2018|___________2019|___________2020|______________%||Umsatz_________|_______1.615,6|________1.753,8|________1.533,9|________-12,5_%||EBITDA_________|_________196,7|__________223,6|__________188,7|________-15,6_%||EBITDA-Marge in| 12,2%| 12,8%| 12,3%| -||%______________|______________|_______________|_______________|_______________||EBIT___________|_________127,0|__________149,0|__________100,3|________-32,7_%||EBIT-Marge_in_%|__________7,9%|___________8,5%|___________6,5%|______________-||Konzernergebnis|__________58,0|___________80,0|___________49,8|________-37,8_%||Mitarbeiter1)__|________10.780|_________11.126|_________10.824|______________-|1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne Leiharbeiter angegeben.Der Aufsichtsrat der PALFINGER AG hat heute den Jahresabschluss festgestellt undgemeinsam mit dem Vorstand beschlossen, der Hauptversammlung am 7. April 2021eine Dividende in Höhe von 0,45 EUR je Aktie vorzuschlagen. Die hybridePressekonferenz und Bilanzpräsentation findet morgen, Freitag, 26. Februar, um09:30 in Lengau statt. In der vorliegenden Pressemitteilung werden diewesentlichsten Entwicklungen und Ergebnisse in Kürze dargestellt:Die globale Gesundheits- und Wirtschaftskrise wirkt sich auf Umsatz, EBIT undKonzernergebnis aus. Die Maßnahmen zur Liquiditätsoptimierung resultieren ineinem historisch hohen Free Cashflow, der niedrigsten Nettofinanzverschuldungseit 2013 unter Berücksichtigung des Effekts von IFRS 16 und einer höherenEigenkapitalquote.Umsatz- und ErtragsentwicklungDer Konzernumsatz der PALFINGER AG betrug im Geschäftsjahr 2020 1.533,9 Mio EURnach 1.753,8 Mio EUR in der Vorjahresperiode. Das EBITDA verringerte sichgegenüber 2019 um 15,6 Prozent auf 188,7 Mio EUR, die EBITDA-Marge lag bei 12,3Prozent nach 12,8 Prozent 2019. Das operative Ergebnis (EBIT) ging von 149,0 MioEUR 2019 auf 100,3 Mio EUR zurück. Die EBIT-Marge verringerte sich von 8,5