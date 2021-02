NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat im Handelsverlauf am Donnerstag seine Verluste deutlich ausgeweitet. Zuletzt stand ein Minus von 1,68 Prozent auf 31 425,47 Punkte zu Buche. Der technologielastige Nasdaq 100 knickte gar um 3,1 Prozent ein.

Grund für die massiven Kursverluste waren die weiter steigenden Renditen an den Anleihemärkten, was wiederum mit der Furcht vor anziehender Inflation zusammenhängt. So kletterte der Zins für zehnjährige US-Staatsanleihen über 1,5 Prozent und damit auf das höchste Niveau seit Februar 2020.

Höhere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren in einem schlechteren Licht dastehen. Techologiewerte leiden besonders unter dem Renditeanstieg, da sich dadurch ihre Finanzierungskosten erhöhen./la/fba