Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend Gewinne - Finanzwerte steigen deutlich Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend höher geschlossen. Insbesondere Finanzwerte stützten die Aktienindizes der Region; Bankaktien profitierten von der Hoffnung auf nachhaltig höhere Zinsen. Nur in Polen …