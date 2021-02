Heute war die Deutsche Bank Top und Bayer Flop - Ihr Marktblick schaut auf die heutige Entwicklung und zieht ein Fazit zur charttechnischen Situation.

Steigende Zinsen dämpfen das Aufwärtspotenzial am Aktienmarkt. Der DAX scheiterte heute wieder an der 14.000, insbesondere am Abend sanken die Kurse. Mehr dazu im LS-X-Marktbericht.

Abprall im DAX erfolgt

Direkt am Morgen konnten wir im DAX noch eine positive Vorbörse vermelden. Über 14.000 begann der Handel, nahm dann aber immer weiter an Potenzial ab und drehte vor allem am Nachmittag.

Saisonal sind wir dennoch in guter Verfassung, wie Ingmar Königshofen am Morgen attestierte:

Zwischenzeitlich fiel der DAX auf die Korrekturzone des gestrigen Nachmittags bei rund 13.900 Punkte. Davon erholte er sich wieder, konnte jedoch nicht mehr zum Eröffnungsniveau und damit zur 14.000 zurückkehren.

Positiv wurde der Anstieg der Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA bewertet. Diese stiegen den neunten Monat in Folge und weisen auf eine Erholung der Wirtschaft hin. Dennoch dominierten die Unsicherheitsfaktoren.

Vor allem der Anstieg der Renditen von Anleihen machte den Anlegern Sorge. Die zehnjährigen Bundestitel standen heute mit minus 0,238 Prozent auf dem höchsten Stand seit knapp einem Jahr. Selbiges Bild bot sich in den USA, wo der Zins für zehnjährige Staatsanleihen bis auf 1,47 Prozent anzog. Auch dies ist der höchste Stand seit gut einem Jahr.

Entsprechend schwach waren die Aktien am Nachmittag. Nur der Schlusskurs hat womöglich weitere Abgaben verhindert. So sah zumindest der Intraday-Chart heute aus:

Folgende Eckpunkten wurden im DAX verzeichnet:

Eröffnung 14.045,02 Tageshoch 14.051,01 Tagestief 13.879,17 Vortageskurs 13.976,00 Schlusskurs 13.879,33

Nachbörslich nahm der Druck an der Wall Street noch einmal zu. Der Dow Jones entfernte sich vom gestrigen Rekordhoch um mehr als 500 Punkte.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Als Tagesgewinner war heute die Deutsche Bank an der Spitze des Deutschen Aktienmarktes zu finden. Nicht nur dieser Punkt sprach für das Interesse am Markt, sondern vor allem der Ausbruch über die 10-Euro-Marke. Dieses Niveau hatte die Aktie vor einem Jahr letztmalig gesehen. Darüber wurde auf unserem Kanal bereits am Mittag berichtet:

Hintergrund war eine Kooperation mit Mastercard, die das Erlösmodell in Richtung Dienstleistungen erweitert.

Bei MTU Aero Engines folgten auf den gestrigen Gewinntag heute Gewinnmitnahmen. Sie gehörten jedoch nicht zu den Tagesverlierern. Die so genannte Rote Laterne hielt der Bayer Konzern. Zahlen zum vergangene Jahr zeigten milliardenschwere Abschreibungen im Agrargeschäft und beliefen sich auf 10,5 Milliarden Euro. Vor einem Jahr stand noch ein Gewinn von 4,1 Milliarden Euro zu Buche. Zudem sank die Dividende von vorher 2,80 Euro auf nun 2,00 Euro pro Aktie, was am Markt nicht gut ankam.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Dax hielt den neu justierten Aufwärtstrend im XETRA-Handel ein:

Das erneute Scheitern an der 14.000 muss jedoch langsam negativ interpretiert werden.

Maßgeblich wird der abendliche Verlauf an der Wall Street sein. Kommt es hier zu einer Erholung?

Darüber sprechen wir auch morgen wieder gegen 8.30 Uhr mit einem Händler. Sie sehen es vor 9.00 Uhr dann wie gewohnt auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

