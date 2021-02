Trillion Energy führt erfolgreiche Aufwältigungsarbeiten an Ölbohrungen durch

25. Februar 2021 - Vancouver, British Columbia und Ankara, Türkei - Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTC: TCFF) (Frankfurt: 3P2N) gibt zwei erfolgreiche Aufwältigungen im Ölfeld Cendere bekannt, die zu signifikanten Produktionssteigerungen führen. Zusammen mit den höheren Ölpreisen sind die Öleinnahmen auf dem richtigen Weg, um gegenüber dem Vorjahr deutlich zu steigen. Das Ölfeld Cendere ist ein stabiles, langfristiges Ölfeld mit geringer Erschöpfungsrate.

An Bohrung Cendere 13 wurde eine Aufwältigung durchgeführt, was zu einem Anstieg der täglichen Bruttoproduktion von 245 Barrel Öl pro Tag (bopd) auf 714 bopd (100%ige Beteiligung/Working Interest/„WI“) führte. Dies entspricht einer Steigerung um 469 bopd. Zum 1. Februar 2021 betrug die Produktion 654 bopd. Die Opex-Kosten der Bohrung nahmen ab, da die Wasserförderung um fast 200.000 Barrel zurückging und sich der Verwässerungsgrad von 97 % auf 8 % reduzierte. Die Aufwältigung der Bohrung Cendere 23 wurde am 21. Februar 2021 abgeschlossen, was zu einer Steigerung der Produktion von 70 bopd auf 100 bopd (100 % WI) führte. Dies entspricht einer Steigerung um 30 bopd. Die Netto-WI für Trillion entspricht einem Anstieg auf ca. 41 bopd und für Februar 2021 wird eine Produktion von 157 bopd erwartet.

Das Unternehmen verzeichnete in diesem Jahr einen Anstieg des Ölpreises auf über 63 USD/Barrel gegenüber einem Tiefststand von 17 USD im April 2020. In der Vergangenheit beliefen sich die Einnahmen für Trillion aus dem Ölfeld Cendere im Geschäftsjahr 2019 auf 2,9 Mio. USD, netto, bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 62,43 USD, aber für das Geschäftsjahr 2020 sanken die Einnahmen aufgrund des Ölpreiscrashs Anfang 2020 auf 1,7 Millionen USD. Das Unternehmen ist jetzt auf dem besten Weg, die Öleinnahmen im Jahr 2019 für das Cendere-Feld aufgrund der oben genannten kombinierten Produktions- und Preiserhöhungen zu übertreffen.