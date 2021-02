Stevens Gold schließt Privatplatzierung ab

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 25. Februar 2021 - STEVENS GOLD NEVADA INC. (CSE:SG, OTCQB:STVGF, FWB:311) (das „Unternehmen“ oder „Stevens Gold“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung abgeschlossen hat, in deren Rahmen es 4.118.315 Einheiten („Einheiten“) zum Preis von 0,22 Dollar pro Einheit emittiert und daraus einen Gesamterlös in Höhe von 906.029,30 Dollar generiert hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem ganzen Stammaktienkaufwarrant („Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens und kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Preis von 0,28 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Es wurden insgesamt 304.228 Broker Warrants ausgegeben und 66.930,40 Dollar an Provisionen bezahlt. Für die Broker Warrants gelten dieselben Bestimmungen wie für die Warrants.