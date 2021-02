Hyosung TNS möchte Kunden mit seiner neuen Kampagne inspirieren

Hyosung TNS' technologically impressive, new 140-page website has been designed to unify Hysoung's leadership in the financial institution and retail industries and consolidate all of its previous, regional websites into one global website, including a multi-language interface and an intuitive, interactive product catalog. (Photo: Business Wire)

Die Initiative „Be Inspired“ verwendet „Klartext und Interaktion“, um zu zeigen, wie Hyosung von seinen Kunden zur Entwicklung neuer Geschäftslösungen inspiriert wird – und wie diese Lösungen die Kunden dazu inspirieren, Spitzentechnologie auf neue Weise für geschäftliches Wachstum zu nutzen.

„Um die veränderlichen Bedürfnisse unserer Kunden besser zu verstehen und ihren Wert zu maximieren, verfolgen wir eine Vielzahl aufregender Innovationen“, erklärte Hyunsik Sohn, CEO und Präsident von Hyosung TNS. „Wir sind fest entschlossen, unseren Kunden weiterhin Gehör zu schenken und großen Träumen nachzujagen, während wir alle sich ergebenden Herausforderungen meistern.“

Der erste konkrete Schritt dieser mehrphasigen Initiative ist der Start der neuen globalen Website des Unternehmens unter hyosung-tns.com. Die technisch beeindruckende Website wurde entwickelt, um die Führungsposition von Hyosung bei Finanzinstituten und im Einzelhandel zu konsolidieren und alle einstigen regionalen Websites zu einer globalen Website zusammenzufassen, einschließlich einer mehrsprachigen Benutzeroberfläche und eines interaktiven Produktkatalogs.

Die zweite Manifestation von „Be Inspired“ ist die Eröffnung des hochmodernen Customer Experience Center (CXC) von Hyosung, das Teil des neuen nordamerikanischen Hauptsitzes von Hyosung in Mandalay Towers II (Irving, Texas) ist. Der 583 Quadratmeter große High-Tech-Spielplatz verfügt über enorme LED-Videowände, interaktive Touchscreens und die neuesten Produkt- und Softwarelösungen, die in Finanz- und Einzelhandelsumgebungen für alle Sinne präsentiert werden. Ferner gibt es Pläne für virtuelle CXC-Touren, um die Kunden an ihrem jeweiligen Aufenthaltsort zu erreichen.

„Das CXC ist eine hochmoderne Einrichtung, die weit über ein traditionelles Ausstellungszentrum hinausgeht “, so Scott Hackl, Executive Vice President der Vertriebsabteilung für Nordamerika. „Das CXC präsentiert nicht nur unsere neuesten Einzelhandels- und Finanzlösungen, sondern ist auch so konzipiert, dass wir wertvolle Zeit mit den Kunden verbringen, während diese die Innovationen erleben, was zu strategischen Gesprächen anregt.“

Die Kampagne „Be Inspired“ folgt einer Phase mit außergewöhnlichem Wachstum für Hyosung TNS und seine Muttergesellschaft. Hyosung America stellt mittlerweile mehr als 75 % aller Geldautomaten im Einzelhandel bereit und hat seinen Umsatz in der Finanzbranche verdreifacht, einschließlich der Platzierung seiner Technologie bei fünf der sechs größten Banken in Amerika. Trotz aller Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie erzielte Hyosung America im Jahr 2020 ein Umsatzwachstum von 3 %.

„Wir haben ein transformatives Wachstum in den Bereichen Innovation, Technologie, Vertrieb und Service erlebt“, so Hee-Eun Ahn, Chief Executive Officer von Hyosung America. „Wir haben eine Vision für die Zukunft geschaffen, die Hyosung von einem technologisch führenden Produktunternehmen in einen lösungsorientierten Partner verwandelt.“

Hyosung TNS ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hyosung Corporation und umfasst die gesamte Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Bereich Geldautomaten und Banktechnologie.

Die neue Website von Hyosung America finden Sie unter hyosungamericas.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210225006330/de/