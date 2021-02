Erleben Sie 5G mit YOFC | YOFC unterstreicht sein offenes und smartes Profil auf der MWC Shanghai 2021

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 23. Februar kehrte dieWeltklasse-Mobilfunkveranstaltung - der Mobile World Congress (MWC) Shanghai2021 - nach einer einjährigen Unterbrechung in das Shanghai New InternationalExpo Centre zurück. Aus diesem Anlass hat die Yangtze Optical Fibre and CableJoint Stock Limited Company ("YOFC", Aktiencode: 601869.SH, 06869.HK) seinglobales Debüt für das Jahr mit dem Thema "Erleben Sie 5G mit YOFC" bekanntgegeben. Das Unternehmen präsentierte seine Produkte, Lösungen und umfassendenTechnologie- und Dienstleistungskapazitäten mit den Schwerpunkten 5G,technologische Innovation, Smart Industry, Smart City, Smart Transportation,Smart Ocean, Smart Home, Smart Power Energy, Smart Data und viele andere. YOFCpräsentierte auch ein technisches Webinar für den internationalen Markt, inwelchem es seine optischen Fasern, optischen Module sowie Lösungen für denSchienenverkehr und die Unterwasserkommunikation vorstellte.Im Rahmen des Webinars wurde der CRU-Analyst Herr Michael Finch eingeladen, umseine Erkenntnisse über die Trends in der Glasfaserindustrie zu teilen. Erüberprüfte die Entwicklungen in wichtigen regionalen Märkten und hob dietreibenden Faktoren für den FTTx- und 5G-Verbrauch hervor. Seiner Meinung nachwird die Nachfrage nach stabilen Breitbandnetzen mit großer Kapazität, die durchGlasfasern unterstützt werden, deutlicher denn je, und auch die Regierungen aufder ganzen Welt erhöhen ihre Ziele für FTTH. Der weltweite Verbrauch von FTTHist jedoch seit seinem Höhepunkt im Jahr 2017 rückläufig, was 5G zu einemwichtigen treibenden Faktor macht. Insbesondere der Aufbau von eigenständigen5G-Netzen erfordert mehr Fasern und eine entsprechende neue Infrastruktur. HerrFinch glaubt, dass 5G ab 2021 einen tieferen Einfluss auf den weltweitenVerbrauch von optischen Kabeln haben wird.Herr Raadjkoemar Matai, YOFC Chief Scientist for Fibre, gab eine detaillierteEinführung in die neuen optischen Fasern von YOFC für 5G-Netzwerke. Er sagte,dass der ständig wachsende Datenverkehr in der 5G-Ära den Druck auf dieDatenübertragung und die Bandbreite der Trägernetzwerke erhöht und dieÜbertragungsrate der Backbone-Netzwerke weiter von 100G auf 200G/400G und nochhöher aufgerüstet wird. Daher legt die Entwicklung von Glasfasern und Kabeln,die 200G/400G-Systeme unterstützen, im Voraus den Grundstein für den Aufbau vonHochgeschwindigkeits-Informationsnetzen. Die G.654.E-Glasfaser von YOFC, diesich durch ein geringeres Verlustverhältnis und eine größere effektive Flächeauszeichnet, wurde bereits in vielen Fernleitungsprojekten von China Mobile,China Telecom und China Unicom sowie in staatlichen Netzprojekten erfolgreich