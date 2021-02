WAZ: Unions-Obmann fordert Entschuldigung von Scholz in Wirecard-Affäre

Essen (ots) - Der Obmann der Unionsfraktion im Wirecard-Untersuchungsausschuss, Matthias Hauer, fordert im Zusammenhang mit dem Vorgehen der Finanzaufsicht Bafin eine Entschuldigung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Durch die Anzeige der Behörde, die dem Bundesfinanzministerium unterstellt ist, seien Journalisten und Aktienhändler zu Unrecht einer Strafverfolgung ausgesetzt gewesen, sagte Hauer (CDU) im Podcast "Die Wirtschaftsreporter" der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Veröffentlichung am Freitag, 26. Februar). Eine Entschuldigung von Scholz in der Affäre sei daher "angemessen", sagte der Essener Bundestagsabgeordnete. Er hätte bereits vor Monaten "ein beherzteres Agieren von Olaf Scholz erwartet", doch zumindest jetzt, da "alles herauskommt und auf dem Tisch liegt", solle der Finanzminister die Betroffenen um Entschuldigung bitten.



