MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Impfen:

"Angesichts des bevorstehenden Nachschubs an Impfstoff und der Ausweitung der Corona-Schnelltests, die bald hoffentlich in sehr hoher Zahl eingesetzt werden, öffnet sich gerade ein großes Fenster für einen Ausblick, für einen Weg aus der Pandemie. Das heißt nicht, dass sofort alles gelockert werden kann. Aber es bietet Möglichkeiten, in einzelnen Bereichen verantwortbar zu lockern. Versuchen wir uns deshalb zur Abwechslung doch mal in Optimismus. Dann wollen sich vielleicht auch - positiver Nebeneffekt - noch mehr Menschen impfen lassen. Auch mit Astrazeneca."/yyzz/DP/he