Ina Invest Geschäftsbericht 2020: Positives Jahresergebnis übertrifft Erwartungen

Zürich, 26. Februar 2021 - Das erste Geschäftsjahr der im Juni 2020 an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Immobiliengesellschaft Ina Invest in einem dynamischen, durch die Covid-19-Pandemie geprägten Marktumfeld, war erfolgreich. Mit einem Gewinn von CHF 3,9 Mio. übertraf Ina Invest im Berichtsjahr die Erwartungen. Die positive Wertentwicklung des Portfolios zeigt, wie gefragt Investitionen in nachhaltige Immobilienanlagen in wichtigen Schweizer Wirtschaftsräumen bleiben. Zum positiven Jahresergebnis haben vor allem Erfolge in der Neubewertung und der Akquisition beigetragen.

Erfolgreiches erstes Geschäftsjahr mit positiver Wertentwicklung des Portfolios

Trotz einmaliger Initialkosten aus dem IPO am 12. Juni 2020 erzielte Ina Invest in ihrem ersten Geschäftsjahr ein sehr erfreuliches Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 5,3 Mio. und einen Gewinn von CHF 3,9 Mio. Der Erfolg aus der Neubewertung der Renditeliegenschaften von CHF 9,6 Mio. unterstreicht die Qualität und das Potenzial des bestehenden Portfolios und verdeutlicht, dass sich die Investitionsstrategie von Ina Invest bewährt. Diese sieht vor, dass das Portfolio zu je 50% aus Wohnliegenschaften und kommerziell genutzten Immobilien besteht, wobei ausschliesslich in urbane Zonen investiert wird. Diese Strategie sichert den Erhalt eines gut diversifizierten Portfolios, mit dem Ina Invest solide aufgestellt ist. Der Portfoliowert ist um CHF 109 Mio. auf neu CHF 366 Mio. angestiegen, was einem Wachstum von 42% entspricht und die Ambitionen von Ina Invest unterstreicht.