DGAP-News First Graphene Limited erweitert Geschäftsbeziehung mit planarTECH (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.02.2021, 07:23 | 75 | 0 | 0 26.02.2021, 07:23 | First Graphene Limited erweitert Geschäftsbeziehung mit planarTECH ^

DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Kooperation/Expansion First Graphene Limited erweitert Geschäftsbeziehung mit planarTECH 26.02.2021 / 07:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- First Graphene Limited (ASX: FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") teilt mit, dass das Unternehmen seine Geschäftsbeziehung mit planarTECH Holdings Limited ("planarTECH") ausgebaut hat.

Die wichtigsten Punkte:

- Die Beziehung wurde ausgebaut, um nach signifikanten Verkaufschancen zu suchen.

- Baut auf früheren Bereichen auf, die von planarTECH für den Verkauf von Graphen überprüft wurden.

- Vertriebsvereinbarung für die gesamte Palette der PureGRAPH(R)-Produkte First Graphene liefert ihre PureGRAPH(R)-Produkte seit Mai 2020 an planarTECH für die Herstellung von Gesichtsmasken. Weitere Arbeiten an antistatischen Beschichtungen für andere von planarTECH entwickelte persönliche Schutzausrüstungen (PSA) wurden durchgeführt. Die beiden Unternehmen haben vereinbart, ihre Geschäftsbeziehung auszubauen, und planarTECH arbeitet auch daran, PureGRAPH(R)-Graphen an Hersteller in Südostasien, China, Taiwan, Korea und Japan zu verkaufen. planarTECH hatte zuvor potenzielle Märkte mit Herstellern in der gesamten Region etabliert, konnte jedoch nicht auf Graphen gleichbleibender Qualität in kommerziellen Mengen zugreifen.

Nachdem planarTECH PureGRAPH(R) für die Verbesserung ihrer eigenen Produkte verifiziert hat, vertrauen sie auf die Zusammenarbeit mit First Graphene. First Graphen verfügt über eine gut etablierte und robuste Lieferkette zur Herstellung ihrer leistungsstarken PureGRAPH(R)-Graphenprodukte und eine bereits nachgewiesene erfolgreiche Formulierung, die sich gleichmäßig in Polymerbeschichtungen verteilt.

CEO Mike Bell sagte, dass beide Unternehmen angesichts dieser Fähigkeit zuversichtlich sind, mit potenziellen Kunden, die zuvor von planarTECH identifiziert wurden, erfolgreich in Kontakt treten zu können. "Wir sind uns der zuvor von planarTECH identifizierten Kontakte bewusst, für die ein Anbieter von Graphen mit gleichbleibender Qualität erforderlich ist, und wir planen eine Zusammenarbeit zum Ausbau dieser Beziehungen", sagte Bell.

Ray Gibbs, Chairman der planarTECH, sagte: "Nachdem wir seit letztem Mai mit First Graphene zusammengearbeitet haben, wissen wir, dass das Unternehmen Quantität und Qualitätsprodukte gleichbleibend und fristgerecht liefern kann. Wir können jetzt mit zuvor identifizierten Zielmärkten zusammenarbeiten und sind uns sicher, dass wir jetzt einen Qualitätslieferanten haben."

