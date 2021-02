Die Moody’s ESG Solutions Group gab heute bekannt, dass die Moody’s-Tochter V.E ein Zweitgutachten (SPO) zu Italiens Rahmenstruktur für grüne Staatsanleihen und der entsprechenden ersten Ausgabe erstellt hat. Das Rahmenwerk, das mit den vier Kernkomponenten der Grundsätze für grüne Anleihen von 2018 abgestimmt ist, wird zur Finanzierung von Haushaltslinien verwendet, die die Umweltprioritäten des Landes widerspiegeln, darunter erneuerbare Energie und saubere Verkehrsmittel. Nach Ansicht von V.E werden diese Kategorien voraussichtlich zu sieben der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beitragen.

„Unserer Einschätzung nach werden die in diesem Rahmen ausgegebenen Anleihen einen ,robusten‘ Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Italien hat sich zur Durchführung einer eingehenden Prüfung des Umweltbeitrags der Projekte, die damit finanziert werden sollen, verpflichtet. Die vorgesehenen Ausgaben bieten deutliche Vorteile hinsichtlich Klimaschutzmaßnahmen, Klimaanpassung, Vorbeugung und Eindämmung von Umweltverschmutzung, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, verantwortungsvoller Handhabung natürlicher Rohstoffe und Schutz von Ökosystemen und biologischer Artenvielfalt“, erklärte Juliette Macresy, Executive Director for Sustainable Finance bei V.E. „Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass die Ausgabe von Staatsanleihen in größerem Umfang und mit größerer Vielfalt stattfinden wird, um Mittel für nachhaltige Entwicklungstätigkeiten aufzunehmen, von Klimaschutzmaßnahmen bis hin zur Erholung von der laufenden Pandemie.“