Bessemer Venture Partners schließt zwei Fonds im Wert von insgesamt 3,3 Mrd. USD ab; Jeff Blackburn von Amazon.com wird als neuer Gesellschafter begrüßt

Bessemer Venture Partners, eine global aufgestellte Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Unternehmen in der Anfangsphase konzentriert, gab heute den Abschluss von zwei neuen Fonds bekannt, womit 3,3 Milliarden US-Dollar an Kapital für Investitionen in vielversprechende Technologieunternehmen in der Anfangs- und späteren Wachstumsphase hinzukommen.

„Heute ist ein unglaublicher Meilenstein bei Bessemer, insofern als wir unsere neuesten und größten Fonds lancieren und der Gesellschaft fünf außergewöhnliche Investoren hinzufügen“, so Jeremy Levine, Gesellschafter von Bessemer an der Niederlassung New York. „Der Erfolg von Mary, Mike, Tess und Andrew erfüllt mich mit Stolz und ich freue mich, Jeff in der Firma begrüßen zu dürfen. Ich kenne Jeff seit 15 Jahren und bewundere seine beeindruckende Erfolgsbilanz als Innovator und Führungskraft in Kombination mit seiner tiefen Bescheidenheit. Seine beispiellose Führungserfahrung bei einer der großartigsten Tech- und Verbrauchermarken wird unser Team sowie die vielen Gründer, die mit Bessemer zusammenarbeiten, bereichern.“

Blackburn kommt zu Bessemer nach einer 22-jährigen Karriere beim E-Commerce-Riesen Amazon, dem er nach seinem Börsengang beitrat und wo er den Wachstumskurs im Marketplace-Kernkerngeschäft sowie die Expansion in die Bereiche Amazon Advertising, Prime Video, Amazon Music und Amazon Studios leitete. Zuletzt war Blackburn als Senior Vice President im Ressort weltweite Geschäftsfeldentwicklung tätig. Er beaufsichtigte Dutzende Minderheitsbeteiligungen von Amazon und über hundert Akquisitionen über sämtliche Geschäftssparten hinweg, darunter Einzelhandel, Kindle, Echo, Alexa, FireTV, Werbung, Musik, Audio- und Videostreaming und Amazon Web Services.

Bei Bessemer wird er als Investor, Unternehmer und Führungskraft seinen Innovationsgeist und seine beträchtliche Erfahrung auf die aktuellen und zukünftigen Portfoliounternehmen von Bessemer anwenden.

„Nach über zwei Jahrzehnten bei Amazon freue ich mich auf ein neues Kapitel, in dem ich kundenorientierten Gründern dabei helfen werde, bahnbrechende Unternehmen aufzubauen“, so Blackburn. „Ich kenne das Team von Bessemer seit vielen Jahren und bewundere seit langem seine strategische Vision und seinen Erfolg bei der Unterstützung von Unternehmen in der Anfangsphase.“